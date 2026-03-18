مهدی پندار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت مقام‌معظم رهبری، امیران دلیر و شهروندان بی‌گناه و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه به تشریح جزئیات خسارات وارده به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پرداخت و اظهار داشت: از همان روزهای نخست وقوع حملات، مکاتباتی با دانشگاه‌ها صورت گرفت و خواستار جمع‌آوری آمار خسارات شدیم. این آمارگیری همچنان ادامه دارد و حجم خسارات در مناطق مختلف متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه برآوردهای اولیه به صورت سرانگشتی و کلی ارائه شده است، افزود: نقاط اصابت و نوع تخریب‌ها به طور دقیق مشخص شده است و براساس مکاتبات صورت‌گرفته مواردی به ما انتقال داده شده در حال حاضر خسارات مراکز آموزش عالی در ۱۰ استان کشور است که به شرح زیر است:

آذربایجان غربی: ۱۳ ساختمان دانشگاه ارومیه، شامل ساختمان‌های آموزشی، پژوهشکده میکروالکترونیک، پژوهشکده زیست‌فناوری، موزه، آزمایشگاه مرکزی، ساختمان اداری، مرکز رشد و کلینیک دامپزشکی، بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند. آسیب‌ها شامل شکستن شیشه‌ها، درآوردن پنجره‌ها، ریزش سقف کاذب و رانش دیوارها بوده است.

استان اصفهان: ساختمان‌های دانشگاه‌های اصفهان، هنر اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان آسیب دیده‌اند. در شهرک علمی تحقیقاتی، ساختمان غدیر آسیب دیده است که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان خسارت دیده شده است که عمدتاً شامل شکستن شیشه، تخریب دیوار و سقف کاذب بوده است. در دانشگاه اصفهان، ۹ ساختمان از جمله دانشکده‌های اقتصاد، زمین‌شناسی، جغرافیا، ساختمان اداری، سلف سرویس، کتابخانه مرکزی و دانشکده ادبیات دچار خسارت شده‌اند که برآورد اولیه آن حدود ۶۰ میلیارد تومان است. نمای ساختمان‌ها، شیشه‌ها، سقف‌های کاذب و دیوارها تخریب شده‌اند

در دانشگاه هنر اصفهان، ۵ ساختمان شامل ساختمان‌های تاریخی، کتابخانه مرکزی و ورزشگاه آسیب دیده‌اند. ترک در سازه‌ها، تخریب تزئینات نفیس، شکستن پنجره‌های چوبی و شیشه‌ها از جمله خسارات به بناهای تاریخی بوده که بازسازی آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه است.

استان ایلام: دانشگاه ایلام متحمل خسارات زیادی شده است. مجتمع خوابگاهی شهید چمران، مرکز فناوری دانشگاه آسیب دیده‌اند.

بوشهر: ساختمان سرای دانشجویی پسران دانشگاه خلیج‌فارس با ۷۲۰۰ متر فضا، دچار آسیب از جمله شکستن درب و پنجره‌ها، سقف کاذب و تخریب سرویس‌های بهداشتی شده است. برآورد اولیه هزینه آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

استان تهران: یک خوابگاه دانشگاه علم و صنعت دچار آسیب شده که شامل تخریب دیوارها، تاسیسات برقی، آسانسورها و کولرها است. حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است. ساختمان مرکزی و حراست دانشگاه هنر ایران نیز آسیب دیده‌اند.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری: ساختمان اصلی این پژوهشگاه تخریب شده و خسارت جدی به سازه و ستون‌ها وارد شده است. هنوز برآورد دقیقی از هزینه آن صورت نگرفته است این پژوهشگاه در بلوار پژوهش کیلومتر ۱۵ اتوبان‌تهران‌کرج قرار دارد.

دانشگاه تهران: دو رشته قنات در خیابان ۱۶ آذر، شامل تاسیسات سنتی و سازه‌های جدید، تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.

استان خوزستان: دیوار ضلع جنوبی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر کاملاً تخریب شده است. ۱۶ ساختمان دانشگاه صنعتی جندی شاپور نیز بر اثر موج انفجار دچار تخریب‌های جزئی شده‌اند که حدود ۱۴ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است.

استان سیستان و بلوچستان: ۶ ساختمان دانشگاه دریانوردی علوم دریایی چابهار شامل مسجد، دانشکده مهندسی دریایی، ساختمان اداری، مهمان‌سرا و هتل ساحلی آسیب دیده‌اند. خسارات شامل شکستن شیشه‌ها، ترک‌خوردگی در اسکلت سازه و ریختن سقف‌های کاذب بوده و ۱۰ میلیارد تومان هزینه برآورد می‌شود.

استان همدان: ۹ ساختمان دانشگاه ملایر آسیب جزئی دیده‌اند که بیشتر شامل شکستن پنجره‌ها و شیشه‌ها بوده است.

دانشگاه ملی مهارت: در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی، ۱۴ ساختمان این دانشگاه آسیب دیده است (۹ ساختمان در مرکزی، ۴ ساختمان در تهران و ۱ ساختمان در تبریز).

پندار در پایان خاطرنشان کرد: مجموع آسیب‌های وارده به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ۱۰ استان اعلام شده، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه است که این هزینه به غیر از خسارات جدی وارد شده به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری است که هنوز در حال برآورد هزینه آن هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که تا هفته اول فروردین گزارش کاملی از آسیب های وارده به مراکز اموزش عالی ارائه شود و تاکید کرد: دانشگاه یک حریم علمی است و در همه جای دنیا در امان است.