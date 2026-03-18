به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید از ایست بازرسی های شاهرود از شناسایی دو سارق سابقه دار توسط کلانتری ۱۱ آزادی این شهر خبر داد و اظهار داشت: ‌این اقدام طی دو عملیات جداگانه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی پلیس و نیروی انتظامی اجازه جولان به ارازل اوباش و سارقان نمی دهد و با آن ها برخورد می شود.

فرمانده انتظامی شاهرود از اعتراف این سارقان به انجام ۱۰ فقره سرقت در این شهر خبر داد و اظهار داشت: سرقت اماکن خصوصی و موتور سیکلت اعتراف کردند.

شائینی اضافه کرد: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی و سپس این سارقان روانه زندان شدند.