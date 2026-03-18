۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ ۱۰ فقره سرقت کشف شد

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود؛ ۱۰ فقره سرقت کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار خبر داد و گفت: ۱۰ فقره سرقت در این پرونده کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید از ایست بازرسی های شاهرود از شناسایی دو سارق سابقه دار توسط کلانتری ۱۱ آزادی این شهر خبر داد و اظهار داشت: ‌این اقدام طی دو عملیات جداگانه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی پلیس و نیروی انتظامی اجازه جولان به ارازل اوباش و سارقان نمی دهد و با آن ها برخورد می شود.

فرمانده انتظامی شاهرود از اعتراف این سارقان به انجام ۱۰ فقره سرقت در این شهر خبر داد و اظهار داشت: سرقت اماکن خصوصی و موتور سیکلت اعتراف کردند.

شائینی اضافه کرد: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی و سپس این سارقان روانه زندان شدند.

