طاهرخانی راهی مس رفنسجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه مس رفسنجان، طاهرخانی با قراردادی یک‌ونیم ساله به مس پیوست و به جمع شاگردان مجتبی جباری در اردوی کیش اضافه شد.

او سابقه بازی در پرسپولیس را دارد و در نیم فصل اول هم در تیم خیبر خرم آباد بازی می‌کرد.