۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

طاهرخانی راهی مس رفنسجان شد

طاهرخانی راهی مس رفنسجان شد

مهاجم نیم فصل اول تیم فوتبال خیبر خرم آباد با عقد قراردادی به تیم مس رفسنجان پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه مس رفسنجان، طاهرخانی با قراردادی یک‌ونیم ساله به مس پیوست و به جمع شاگردان مجتبی جباری در اردوی کیش اضافه شد.

او سابقه بازی در پرسپولیس را دارد و در نیم فصل اول هم در تیم خیبر خرم آباد بازی می‌کرد.

