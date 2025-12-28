به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با هدایت ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی خود آغاز کرده است. ساپینتو به دلیل محرومیتی که از گذشته داشت، از هفته هفتم و دیدار برابر مس رفسنجان مجوز نشستن روی نیمکت آبی‌پوشان را به دست آورد. با این حال استقلال از ابتدای فصل تاکنون ۱۳ دیدار را پشت سر گذاشته و در هیچ‌یک از این مسابقات طعم شکست را نچشیده است.

شاگردان ساپینتو تنها در دیدار برابر پرسپولیس به تساوی بدون گل رضایت دادند و در سایر مسابقات موفق به گلزنی شده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده ثبات و روند رو به رشد این تیم در رقابت‌های داخلی و آسیایی است.

نتایج استقلال در این مدت به شرح زیر است:

* استقلال یک - مس رفسنجان صفر (لیگ برتر)

* استقلال ۲ - الوحدات اردن صفر (لیگ قهرمانان آسیا ۲)

* استقلال ۳ - فجرسپاسی صفر (لیگ برتر)

* استقلال ۳ - آلومینیوم یک (لیگ برتر)

* استقلال یک - الوحدات اردن یک (لیگ قهرمانان آسیا ۲)

* استقلال ۲ - پادیاب خلخال یک (جام حذفی)

* استقلال یک - الوصل امارات یک (لیگ قهرمانان آسیا ۲)

* استقلال یک - فولاد خوزستان صفر (لیگ برتر)

* استقلال صفر - پرسپولیس صفر (لیگ برتر)

* استقلال یک - ملوان یک (لیگ برتر)

* استقلال یک - خیبر یک (لیگ برتر)

* استقلال ۳ - المحرق بحرین صفر (لیگ قهرمانان آسیا ۲)

استقلال در ۱۲ مسابقه‌ای که ساپینتو از کنار خط هدایت این تیم را بر عهده داشته، موفق به ثبت ۷ پیروزی و ۵ تساوی شده، ۱۹ گل به ثمر رسانده و تنها ۶ گل دریافت کرده است؛ آماری که از شروعی امیدوارکننده برای آبی‌پوشان در فصل جاری حکایت دارد.