استقلال صدرنشینی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (یکشنبه ۷ دی) با برگزاری ۶ دیدار دنبال شد که در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته استقلال تهران مقابل نفت امیدیه قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا نوار پیروزی‌های این تیم قطع شود.

با این نتیجه استقلال که پیش از این صدرنشین بود امتیاز از دست داد و جای خود را به گلبرگ تاکستان داد. تاکستان با پیروزی پرگل ۵ بر یک مقابل سپاهان اصفهان و کسب مجموع ۲۲ امتیاز فعلاً صدر جدول را در اختیار گرفته است.

فولاد هرمزگان نیز با برد ۳ بر صفر مقابل هیئت خراسان رضوی جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالانشین تثبیت کرد و نشان داد در بازی‌های بزرگ توان رقابت دارد.

در دیگر دیدارها پالایش نفت آبادان با نتیجه یک بر صفر مس رفسنجان را شکست داد و توانست فاصله خود با صدر جدول را حفظ کند. ایران زمین ملارد نیز با نتیجه ۳ بر ۶ مغلوب پالایش نفت اصفهان شد و مس کرمان با برد ۲ بر صفر مقابل ملی حفاری اهواز موفق شد امتیازات ارزشمندی کسب کند.

نتایج هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

* پالایش نفت آبادان یک -مس رفسنجان صفر

* هیئت خراسان رضوی صفر - فولاد هرمزگان ۳

* ایران زمین ملارد ۳- پالایش نفت اصفهان ۶

* نفت امیدیه یک - استقلال تهران صفر

* گلبرگ تاکستان ۵- سپاهان اصفهان یک

* ملی حفاری اهواز صفر - مس کرمان ۲