۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

لیگ برتر فوتسال زنان؛

استقلال صدرنشینی را از دست داد

تیم فوتسال زنان استقلال در هفته نهم لیگ برتر با شکست برابر نفت امیدیه صدرنشینی خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (یکشنبه ۷ دی) با برگزاری ۶ دیدار دنبال شد که در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته استقلال تهران مقابل نفت امیدیه قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا نوار پیروزی‌های این تیم قطع شود.

با این نتیجه استقلال که پیش از این صدرنشین بود امتیاز از دست داد و جای خود را به گلبرگ تاکستان داد. تاکستان با پیروزی پرگل ۵ بر یک مقابل سپاهان اصفهان و کسب مجموع ۲۲ امتیاز فعلاً صدر جدول را در اختیار گرفته است.

فولاد هرمزگان نیز با برد ۳ بر صفر مقابل هیئت خراسان رضوی جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالانشین تثبیت کرد و نشان داد در بازی‌های بزرگ توان رقابت دارد.

در دیگر دیدارها پالایش نفت آبادان با نتیجه یک بر صفر مس رفسنجان را شکست داد و توانست فاصله خود با صدر جدول را حفظ کند. ایران زمین ملارد نیز با نتیجه ۳ بر ۶ مغلوب پالایش نفت اصفهان شد و مس کرمان با برد ۲ بر صفر مقابل ملی حفاری اهواز موفق شد امتیازات ارزشمندی کسب کند.

نتایج هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

* پالایش نفت آبادان یک -مس رفسنجان صفر

* هیئت خراسان رضوی صفر - فولاد هرمزگان ۳

* ایران زمین ملارد ۳- پالایش نفت اصفهان ۶

* نفت امیدیه یک - استقلال تهران صفر

* گلبرگ تاکستان ۵- سپاهان اصفهان یک

* ملی حفاری اهواز صفر - مس کرمان ۲

