به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با هدایت سیدمهدی رحمتی فصل جاری لیگ برتر را با انگیزه بالا آغاز کرد و توانست در هفته‌های ابتدایی حتی صدر جدول لیگ برتر را تجربه کند. این شروع رویایی، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی و انگیزه بالای بازیکنان بود.

در پایان نیم‌فصل اول با کسب ۲۱ امتیاز، خیبر در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت؛ جایگاهی که با توجه به محدودیت‌های مالی و نفراتی که در اختیار داشت، قابل تحسین است. این تیم توانست با ارائه نمایش جنگنده و منظم، خود را در بین تیم‌های میانی لیگ تثبیت کند.

عملکرد خیبر مقابل رقبا و مدعیان

یکی از نکات مثبت نیم‌فصل اول، بردهای ارزشمند خیبر مقابل تیم‌های سرشناس بود؛ از جمله پیروزی ۲ بر یک مقابل پرسپولیس که نشان داد این تیم می‌تواند در برابر بزرگان لیگ نیز نمایش قابل احترام داشته باشد. هرچند در سایر بازی‌ها مقابل استقلال، سپاهان و تراکتور نتایج متفاوت بود، اما خیبر با انضباط دفاعی، ضدحملات سریع و استفاده از فرصت‌ها عملکرد قابل قبولی ارائه داد.

چالش جدایی بازیکنان

در نیم‌فصل اول، بازیکنانی مانند علی آزادمنش (مدافع راست)، صادق آلبوصبیح (هافبک)، حمیدرضا طاهرخانی و محمد صابری‌پور (مهاجمان) تیم را ترک کردند. تاکنون جایگزین برای این بازیکنان جذب نشده و این موضوع می‌تواند چالشی جدی برای کادر فنی در نیم‌فصل دوم ایجاد کند. حفظ عمق ترکیب و تعادل در خطوط مختلف، کلید موفقیت ادامه فصل است.

چشم‌انداز نیم‌فصل دوم

با توجه به تجربه صدرنشینی موقت و عملکرد مثبت در نیم‌فصل اول، خیبر خرم‌آباد می‌تواند با حفظ انسجام دفاعی، تقویت خط حمله و استفاده بهینه از فرصت‌ها، نیم‌فصل دوم را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد. روحیه جنگندگی و تاکتیک حساب‌شده تیم، نویدبخش رقابت برای رده‌های بالای جدول است.

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با هدایت رحمتی توانست در نیم‌فصل اول با نمایش منظم، روحیه رقابت‌پذیری و حتی تجربه صدرنشینی موقت، جایگاهی معتبر در جدول لیگ برتر کسب کند. حالا چالش اصلی تیم جایگزینی بازیکنان جداشده و حفظ توازن ترکیب برای نیم‌فصل دوم است. اگر کادر فنی بتواند این مشکلات را مدیریت کند، خیبر می‌تواند در نیم‌فصل دوم نیز به یکی از تیم‌های موفق لیگ تبدیل شود و حتی شگفتی‌ساز باشد.