۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۹

مهر در گزارشی بررسی کرد؛

خیبر؛از صدرنشینی موقت تا چالش جدایی بازیکنان/ نیم فصل دوم افت می‌کنند؟

تیم فوتبال خیبر در نیم فصل اول لیگ برتر عملکرد قابل قبولی داشت اما در پایان نیم فصل چهار بازیکن خود را از دست داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با هدایت سیدمهدی رحمتی فصل جاری لیگ برتر را با انگیزه بالا آغاز کرد و توانست در هفته‌های ابتدایی حتی صدر جدول لیگ برتر را تجربه کند. این شروع رویایی، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی و انگیزه بالای بازیکنان بود.

در پایان نیم‌فصل اول با کسب ۲۱ امتیاز، خیبر در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت؛ جایگاهی که با توجه به محدودیت‌های مالی و نفراتی که در اختیار داشت، قابل تحسین است. این تیم توانست با ارائه نمایش جنگنده و منظم، خود را در بین تیم‌های میانی لیگ تثبیت کند.

عملکرد خیبر مقابل رقبا و مدعیان

یکی از نکات مثبت نیم‌فصل اول، بردهای ارزشمند خیبر مقابل تیم‌های سرشناس بود؛ از جمله پیروزی ۲ بر یک مقابل پرسپولیس که نشان داد این تیم می‌تواند در برابر بزرگان لیگ نیز نمایش قابل احترام داشته باشد. هرچند در سایر بازی‌ها مقابل استقلال، سپاهان و تراکتور نتایج متفاوت بود، اما خیبر با انضباط دفاعی، ضدحملات سریع و استفاده از فرصت‌ها عملکرد قابل قبولی ارائه داد.

خیبر؛از صدرنشینی موقت تا چالش جدایی بازیکنان/ نیم فصل دوم افت می‌کنند؟

چالش جدایی بازیکنان

در نیم‌فصل اول، بازیکنانی مانند علی آزادمنش (مدافع راست)، صادق آلبوصبیح (هافبک)، حمیدرضا طاهرخانی و محمد صابری‌پور (مهاجمان) تیم را ترک کردند. تاکنون جایگزین برای این بازیکنان جذب نشده و این موضوع می‌تواند چالشی جدی برای کادر فنی در نیم‌فصل دوم ایجاد کند. حفظ عمق ترکیب و تعادل در خطوط مختلف، کلید موفقیت ادامه فصل است.

چشم‌انداز نیم‌فصل دوم

با توجه به تجربه صدرنشینی موقت و عملکرد مثبت در نیم‌فصل اول، خیبر خرم‌آباد می‌تواند با حفظ انسجام دفاعی، تقویت خط حمله و استفاده بهینه از فرصت‌ها، نیم‌فصل دوم را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد. روحیه جنگندگی و تاکتیک حساب‌شده تیم، نویدبخش رقابت برای رده‌های بالای جدول است.

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با هدایت رحمتی توانست در نیم‌فصل اول با نمایش منظم، روحیه رقابت‌پذیری و حتی تجربه صدرنشینی موقت، جایگاهی معتبر در جدول لیگ برتر کسب کند. حالا چالش اصلی تیم جایگزینی بازیکنان جداشده و حفظ توازن ترکیب برای نیم‌فصل دوم است. اگر کادر فنی بتواند این مشکلات را مدیریت کند، خیبر می‌تواند در نیم‌فصل دوم نیز به یکی از تیم‌های موفق لیگ تبدیل شود و حتی شگفتی‌ساز باشد.

