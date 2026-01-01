به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی پنج شنبه شب در شورای اداری شهرستان طبس اظهار کرد: با توجه به تحولات پیشرو در تعاملات داخلی و بینالمللی، جایگاه استانها تغییر خواهد کرد و خراسان جنوبی نیازمند معرفی هدفمند و برنامهریزیشده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی همچنان جزو استانهای کمتر شناختهشده کشور است، افزود: اگرچه در سالهای اخیر گامهای مؤثری برای معرفی استان برداشته شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید تقویت شود.
فرهادی با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی و میراث فرهنگی استان تصریح کرد: ضروری است زمینه حضور صنعتگران استان در نمایشگاههای داخلی و خارجی فراهم شود و حمایتهای لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی انجام گیرد، چرا که توان مالی هنرمندان و تولیدکنندگان این منطقه محدود است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: استفاده از ظرفیت صنایعدستی و جاذبههای گردشگری برای تولید ثروت برای مردم، اقدامی ارزشمند است و میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
وی خواستار معرفی آثار صنایعدستی و ظرفیتهای گردشگری خراسان جنوبی در هتلها و خطوط هوایی شد و گفت: برپایی نمایشگاههای دائمی از این آثار میتواند به رونق گردشگری و افزایش درآمد مردم منطقه کمک کند.
فرهادی در پایان ابراز امیدواری کرد: در نشست آتی که با حضور وزیر میراث فرهنگی در بیرجند برگزار خواهد شد، مسائل و مطالبات استان بهصورت جامعتر مطرح و پیگیری شود.
