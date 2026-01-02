جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) و بزرگداشت شهید سلیمانی در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سیزدهم ماه رجب، جشن بزرگ میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و آئین بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، به همت هیئت خادمالرضا علیهالسلام و با مشارکت مجموعهای از دستگاهها و نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجرایی استان قم برگزار شد.
این مراسم معنوی و حماسی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم قم و با همکاری سپاه امام علی بن ابیطالب علیهالسلام، سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم، ادارهکل ورزش و جوانان استان، شهرداری قم و جمعی دیگر از نهادها، در سالن ورزشی دوهزارنفری شهید حیدریان قم میزبان علاقهمندان و دوستداران اهلبیت علیهمالسلام بود.
برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید توسط مهدی صیافزاده از قاریان برجسته استان قم، آغاز و پس از آن، اجرای حماسی مجتبی جهانآرا، مرشد جوان و باستانیکار قمی، شور و حال ویژهای به مراسم بخشید.
در ادامه، گروه سرود نوجوانان فطرس قم با اجرای قطعاتی متناسب با ایام میلاد حضرت علی علیهالسلام و بزرگداشت مقام شهید حاج قاسم سلیمانی، مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
در ادامه امیرحسین آکار از شاعران شناختهشده استان قم، اشعاری در وصف مولای متقیان حضرت علی علیهالسلام و رشادتهای سردار شهید سلیمانی قرائت کرد.
از دیگر بخشهای این جشن بزرگ، پیشمنبری و مدیحهسرایی ابوالقاسم زمانی بود.
سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید علی علوی، از خطبای شناختهشده مشهد مقدس، بخش محوری این مراسم بود که طی آن به تبیین جایگاه والای امیرالمؤمنین علیهالسلام پرداخت و در ادامه مولودیخوانی جواد مقدم و امیر برومند، حال و هوای جشن را با شور و نشاط معنوی همراه ساخت.
در پایان این آئین باشکوه، به پاسداشت مقام ایثار و شهادت، از خانوادههای معظم سه تن از شهدای گرانقدر با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
حجتالاسلام والمسلمین سید علی علوی در این مراسم در سخنانی به تشریح جایگاه بیبدیل امام نخست شیعیان در متن آیات قرآن و روایات اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به نقلهای تاریخی از صدر اسلام اظهار کرد: در منابع معتبر آمده است که حتی مخالفان و معاندان اهلبیت (ع) نیز ناچار به اعتراف بودند که آیات متعددی از قرآن کریم به طهارت، ولایت، ایثار و علم امیرالمؤمنین (ع) اشاره دارد، از آیه تطهیر که بر پاکی اهلبیت (ع) دلالت دارد تا آیه ولایت که به ماجرای انفاق انگشتر در حال رکوع اشاره میکند.
این استاد حوزه علمیه مشهد افزود: آیات مربوط به ایثار اهلبیت (ع) در اطعام مسکین، یتیم و اسیر، آیات پایانی سوره رعد درباره علم الهی و نیز آیه اکمال دین، همگی در روایات و تفاسیر با نام و مقام امیرالمؤمنین علی (ع) گره خوردهاند، تا جایی که در نقلهای تاریخی آمده است هر آیهای که قرائت میشد، به نوعی به فضیلت آن حضرت بازمیگشت.
حجتالاسلام علوی با اشاره به روایتی درباره سوره «اذا زلزلت الارض زلزالها» گفت: در گزارشهای تاریخی نقل شده است که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، زمین مدینه دچار لرزش شد و مردم در هراس فرو رفتند، در این هنگام امیرالمؤمنین (ع) با حضور در میان مردم، این آیه را قرائت کرد و زمین را به آرامش فراخواند و پس از آن، لرزشی در مدینه مشاهده نشد، روایتی که نشان میدهد حتی آیاتی که ظاهراً عمومیاند، با ولایت علوی پیوند خوردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس همین واقعیتها، دشمنان اهلبیت (ع) نیز به این نتیجه رسیده بودند که تا زمانی که قرآن در میان مردم باقی است، نام و فضائل علیبنابیطالب (ع) زنده خواهد بود و راهی برای خاموشکردن این حقیقت وجود ندارد.
این سخنران مذهبی با اشاره به نگاه مفسران شیعه به قرآن کریم تصریح کرد: بزرگان امامیه همچون شیخ طبرسی در «مجمعالبیان»، شیخ طوسی در «التبیان» و فیض کاشانی در «تفسیر صافی»، همواره قرآن را با محوریت ولایت امیرالمؤمنین (ع) تفسیر کردهاند و این رویکرد، ریشه در سنت روایی شیعه دارد.
حجتالاسلام علوی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه «بسماللهالرحمنالرحیم» پرداخت و گفت: در روایات اسلامی، بسمالله جایگاهی بنیادین دارد و جهر به بسمالله از نشانههای مؤمن و شیعه اهلبیت (ع) معرفی شده است، عبارتی که نهتنها در آغاز سورهها، بلکه در سیره انبیا نیز جایگاهی ویژه داشته است.
وی با اشاره به نقلهایی از ابنعباس افزود: در روایات آمده است که اسرار سوره حمد در بسمالله خلاصه میشود و حقیقت بسمالله در حرف «باء» تجلی مییابد و تعبیری که در بیان اهلبیت (ع)، با حقیقت وجودی امیرالمؤمنین علی (ع) پیوند خورده است.
این استاد حوزه همچنین با اشاره به آثار علمی درباره فضائل امیرالمؤمنین (ع) گفت: مرحوم آقابزرگ تهرانی در کتاب «الذریعة» از نگارش صدها اثر با عنوان «المناقب» در میان عالمان شیعه و اهل سنت یاد میکند، آثاری که همگی به بررسی منزلت و فضائل امیرالمؤمنین (ع) اختصاص دارند و نشاندهنده جایگاه ممتاز آن حضرت در تاریخ اندیشه اسلامی است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات پیامبر اکرم (ص) درباره امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: در روایات نبوی، برتریها و ویژگیهای خاص علیبنابیطالب (ع) بارها مورد تأکید قرار گرفته و این فضائل، نهتنها در کلام پیامبر (ص)، بلکه در متن قرآن و سیره اهلبیت (ع) نیز بازتاب یافته است.
حجتالاسلام علوی در پایان تأکید کرد: از منظر معارف شیعه، قرآن و ولایت دو حقیقت جداییناپذیرند و هر قرائتی از قرآن که از محور امیرالمؤمنین (ع) فاصله بگیرد، قرائتی ناقص خواهد بود؛ چراکه تا قرآن باقی است، حقیقت ولایت علوی نیز در میان امت اسلامی زنده و جاری خواهد ماند.
