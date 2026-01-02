  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱:۴۲

امامی: ۱۴۵ مسجد آذربایجان غربی میزبان معتکفین می شود

ارومیه - مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۱۴۵ مسجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام منصور امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال مراسم معنوی اعتکاف به میزبانی ۱۴۵ مسجد استان برگزار می‌شود، افزود: ۷۰ درصد از معتکفین نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: امسال آئین معنوی اعتکاف به صورت مادر فرزندی، دانشجویی، نوجوانی، دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر و دختران حاج قاسم و… برگزار می‌شود.

حجت الاسلام امامی گفت: امسال در حوزه تولید محتوا بسته اعتکاف با عنوان «حالت پرواز»، برگرفته از طرح «زندگی با آیه‌ها»، تهیه و تدوین شده است تا ایام اعتکاف به‌عنوان سه روز اتصال پرسرعت به آسمان با محوریت قرآن کریم برای معتکفین رقم بخورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اعتکاف یکی از عمیق‌ترین آئین‌های عبادی در فرهنگ اسلامی است که از آن به‌عنوان «اُمّ العبادات» یاد می‌شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آن را «جامعه عبادات» توصیف کرده‌اند.

حجت الاسلام امامی با اینکه امسال مراسم اعتکاف به‌صورت مردمی برگزار خواهد شد، افزود: در این مناسک، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی از جمله سخنرانی‌ها، جشن‌ها، عزاداری‌ها، قرائت ادعیه و زیارت‌نامه‌ها، مشاوره‌های فردی، گفتمان‌های دینی، محافل انس با قرآن، تفسیر آیات، پرسش و پاسخ، حلقه‌های بصیرتی-معرفتی و تربیتی، و برگزاری مسابقات برای معتکفان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: تبیین و بیان احکام و معارف دینی، سخنرانی، برگزاری محافل انس با قرآن، برپایی ادعیه توسط مادحین و ذاکرین اهل بیت (ع) از جمله دیگر برنامه‌هایی خواهد بود که در روزهای مختلف اعتکاف در کنار راز و نیاز معتکفین اجرا می‌شود.

