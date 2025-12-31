از لغو امتحانات تا مشارکت ۱۲۰ هزار نفر؛ تهران آماده میزبانی از معتکفان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ستاد اعتکاف استان تهران، همزمان با فرارسیدن ایام‌البیض و در آستانه برگزاری اعتکاف، در محل دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام میرلوحی، عضو ستاد اعتکاف استان تهران، با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در معارف دینی اظهار کرد: اعتکاف یکی از عبادت‌های مهم الهی است که هم پیش از اسلام و هم در دین مبین اسلام مورد توجه بوده و پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بر آن تأکید داشته‌اند.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف به‌صورت محدود و در تعداد اندکی از مساجد برگزار می‌شد و عمدتاً گروه کوچکی از طلاب، فضلا و علما آن هم در شهرهایی مانند قم به این سنت عبادی اهتمام داشتند، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون مطهر شهدا، اعتکاف به یک حرکت عمومی و فراگیر در سطح جامعه تبدیل شده است.

عضو ستاد اعتکاف استان تهران تصریح کرد: هم‌اکنون آئین اعتکاف در هزاران مسجد و محفل عبادی در شهر تهران و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، مادران به همراه فرزندان و گروه‌های مختلف اجتماعی در این عبادت الهی حضور پررنگ دارند.

وی با تأکید بر نقش نسل جوان در احیای این سنت الهی گفت: امروز شاهد سیل خروشان حضور جوانان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، در مراسم اعتکاف هستیم که این موضوع نویدبخش آینده‌ای معنوی و روشن برای جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام میرلوحی خاطرنشان کرد: انسان در طول زندگی و در میان فراز و نشیب‌های مادی، نیازمند فرصتی برای خلوت، عزلت‌گزینی و بازگشت به خویشتن است و اعتکاف این فرصت ارزشمند را فراهم می‌کند تا انسان برای چند روز دل به خانه خدا بسپارد، از هیاهوی دنیوی فاصله بگیرد و به ذکر و یاد الهی بپردازد.

وی ادامه داد: خدای متعال در قرآن کریم، حضرت ابراهیم (ع) و فرزندشان اسماعیل (ع) را مأمور می‌کند که خانه خدا را برای طواف‌کنندگان، معتکفان و اهل رکوع و سجود آماده کنند؛ این آیه نشان‌دهنده جایگاه اعتکاف در کنار دیگر عبادات بزرگ الهی است.

عضو ستاد اعتکاف استان تهران با اشاره به مبانی فقهی اعتکاف گفت: اگرچه اصل اعتکاف در چهار مسجد جامع بزرگ مطرح شده، اما بنا بر فتوای فقها و بزرگان، برگزاری اعتکاف در مساجد جامع شهرها نیز امکان‌پذیر است و همین امر زمینه‌ساز گسترش آن در سراسر کشور شده است.

وی در پایان ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رجب و ایام منتسب به امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، از زحمات اعضای ستاد اعتکاف استان تهران قدردانی کرد و گفت: توضیحات تکمیلی و گزارش‌های اصلی از سوی ریاست محترم ستاد اعتکاف استان تهران و دیگر مسئولان ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

هزار مسجد تهران میزبان معتکفان

در ادامه حجت الاسلام وحید بلندی معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت: امسال نسبت به سال گذشته اتفاق قابل توجهی رقم خورد و برای نخستین‌بار تمامی ثبت‌نام‌های مرحله اولیه اعتکاف از طریق سامانه مسجد من انجام شد؛ سامانه‌ای که طراحی آن توسط همکاران ما در مرکز رسیدگی به امور مساجد صورت گرفته است. تمامی مساجد با انتخاب نوع اعتکاف خود در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و در حال حاضر ثبت‌نام حدود هزار مسجد نهایی شده است.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، ظرفیت این تعداد مسجد حدود ۱۲۰ هزار معتکف در سطح استان تهران خواهد بود. بیش از نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و مساجد استان تهران در ایام اعتکاف میزبان این قشر خواهند بود.

وی با تاکید بر نقش محوری مساجد در برگزاری آئین اعتکاف گفت: بار اصلی اعتکاف بر دوش مساجد است و محل اصلی این عبادت معنوی نیز بیوت‌الرحمن هستند. معتکفان در این ایام به‌عنوان ضیوف‌الرحمن وارد مساجد می‌شوند و حال‌وهوای اعتکاف، فضایی شبیه به ایام حج و ضیافت الهی را در مساجد ایجاد می‌کند.

بلندی با اشاره به مردمی‌بودن جریان اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف حرکتی کاملاً مردمی است و از آنجا که مساجد نیز توسط مردم اداره می‌شوند، بر همین اساس پویشی با عنوان نذر اعتکاف طراحی و در پیام‌رسان بله راه‌اندازی شده است. در این پویش، خیرین می‌توانند به‌صورت ناشناس هزینه اعتکاف افرادی را که علاقه‌مند به حضور در این آئین معنوی هستند اما امکان شرکت ندارند، تقبل کنند.

وی ادامه داد: در قالب این پویش، امکان انتخاب مسجد نیز فراهم شده و افراد می‌توانند نذر خود را برای میزبانی از معتکفین در مسجد مورد نظرشان اختصاص دهند. این اقدام در سال‌های گذشته نیز وجود داشته اما امسال با انسجام و ساختار منسجم‌تری اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به جایگاه تاریخی مساجد خاطرنشان کرد: مساجد از صدر اسلام و از زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه تاکنون پایگاه اصلی حضور مردم بوده‌اند و همواره این محوریت را حفظ کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حضور پررنگ جوانان، نوجوانان و عموم مردم در مسجد، ایام اعتکاف است.

وی افزود: اعتکاف ماه رجب که با ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرزند کعبه آغاز می‌شود و تا نیمه این ماه ادامه دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امسال مساجد استان تهران با آمادگی کامل میزبان این آئین خواهند بود.

بلندی در پایان با تأکید بر فراهم بودن ظرفیت لازم برای همه متقاضیان گفت: امسال اجازه نخواهیم داد فرد یا گروهی به دلیل کمبود فضا از اعتکاف جا بماند. در صورت اعلام متقاضیان جدید، جانمایی در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. شهر تهران با حدود ۱۸۰۰ مسجد، ظرفیت بالایی برای برگزاری اعتکاف دارد و آمادگی الحاق مساجد بیشتری نیز وجود دارد.

رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی حضور نوجوانان در اعتکاف مساجد تهران

حجت‌الاسلام کدخدایی، معاون بسیج مساجد و محلات سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت جوادالائمه (ع) و فرارسیدن ماه مبارک رجب، گفت: امسال بسیج نوجوانان به‌صورت جدی در حوزه اعتکاف نوجوانان وارد میدان شد و در قالب میز مشترک ستاد اعتکاف استان تهران نقش‌آفرینی کرد. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مساجد شهر تهران میزبان برنامه‌های اعتکاف نوجوانان هستند که این میزان نسبت به سال‌های گذشته با رشد محسوسی همراه بوده است.

کدخدایی با اشاره به آمار مساجد فعال در این حوزه تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۰۸ مسجد و پایگاه بسیج ویژه نوجوانان دختر و نزدیک به ۱۸۰ مسجد در بخش پسران فعال بوده‌اند که مجموع آن‌ها به رقمی نزدیک به ۴۰۰ مسجد می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان ایام اعتکاف افزایش یابد.

وی با تأکید بر فضای متفاوت و اثرگذار اعتکاف نوجوانان و جوانان در مساجد خاطرنشان کرد: استقبال پرشور نوجوانان نشان می‌دهد این نسل توجه جدی به معنویت دارد و قطعاً شاهد افزایش حضور آن‌ها در روزهای باقی‌مانده خواهیم بود.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه تهران بزرگ همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مربیان مساجد اشاره کرد و گفت: در راستای توانمندسازی مجریان و مسئولان بسیج نوجوانان، آموزش‌های تخصصی برای مربیان مساجد تدارک دیده شد؛ به‌گونه‌ای که هفته گذشته حدود ۶۰۰ نفر از خواهران و در روزهای آینده نیز حدود ۹۰۰ نفر از خواهران و برادران در سپاه تهران بزرگ آموزش نهایی مرتبط با موضوع اعتکاف را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: برای هر مسجد، دو تا سه مربی آموزش‌دیده مسئولیت اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند و محتوای آموزشی تهیه‌شده، علاوه بر بارگذاری در سایت جامع اعتکاف، به‌صورت دفترچه نیز در اختیار مربیان قرار می‌گیرد.

کدخدایی در پایان با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی بسیج، پشتیبانی از مسجد و کمک به امام جماعت است، گفت: توجه به نوجوانان و جوانان که آینده کشور و انقلاب اسلامی به دست آنان رقم خواهد خورد، از اولویت‌های اصلی بسیج است و امیدواریم اقدامات انجام‌شده مورد رضایت الهی و در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد.

امسال در ۲۵ دانشگاه تهران مراسم اعتکاف برگزار می‌شود

در ادامه حجت‌الاسلام مهدوی‌سیرت، به تبیین اهمیت معنویت در میان دانشجویان و نسل جوان پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقویت جریان معنویت در محیط‌های دانشگاهی است و اعتکاف از جمله برنامه‌هایی است که نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا می‌کند.

وی با اشاره به نقش محوری دانشگاه‌ها در برگزاری اعتکاف افزود: امسال و با ابلاغ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، تمامی دفاتر استانی موظف شدند مراسم اعتکاف را حتی‌المقدور در فضای دانشگاهی برگزار کنند و در صورت کمبود ظرفیت، از همراهی و تعامل مساجد شهری بهره بگیرند.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان تهران خاطرنشان کرد: در استان تهران و از مجموع ۳۰ دانشگاه موجود، امسال در ۲۵ دانشگاه مراسم اعتکاف برگزار می‌شود که این برنامه‌ها در مجموع در ۳۳ مسجد دانشگاهی و شهری برپا شده‌اند؛ در برخی دانشگاه‌ها نیز اعتکاف خواهران و برادران به‌صورت تفکیک‌شده پیش‌بینی شده است.

مهدوی‌سیرت با تأکید بر آثار مثبت اعتکاف در فضای دانشگاهی تصریح کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای قرار گرفتن اساتید، مسئولان و دانشجویان در کنار یکدیگر در فضایی معنوی و متفاوت است؛ تجربه‌ای که در شرایط عادی دانشگاه کمتر امکان تحقق آن وجود دارد و تاکنون نتایج فرهنگی بسیار موفقی به همراه داشته است.

وی با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در برگزاری اعتکاف دانشجویی افزود: همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌هایی همچون مساجد تهران، ستاد امور مساجد استان، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج، سازمان اوقاف، شهرداری تهران و دیگر نهادهای فرهنگی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و گسترش این برنامه‌ها ایفا کرده است.

معاون نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان تهران گفت: یکی از ویژگی‌های اعتکاف دانشجویی در سال جاری، عدم محدودیت ثبت‌نام صرفاً به دانشجویان بوده و در صورت وجود ظرفیت، امکان حضور عموم مردم نیز در این مراسم معنوی فراهم شده است.

وی همچنین از اجرای دو برنامه جدید در حوزه اعتکاف خبر داد و اظهار کرد: امسال برای نخستین‌بار، اعتکاف نخبگانی با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار شد که در این قالب، نزدیک به ۷۰۰ نفر از نخبگان کشور در آئین اعتکاف حضور یافتند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در تقویت معنویت نخبگان و کاهش پدیده مهاجرت نخبگانی ایفا کند.

مهدوی‌سیرت ادامه داد: برنامه جدید دیگر، برگزاری اعتکاف ویژه دانشجویانی بود که پیش‌تر در عمره‌های دانشجویی شرکت کرده بودند. این طرح نیز با استقبال مناسب و بازخوردهای مثبت همراه شد و به تعمیق پیوند معنوی این دانشجویان انجامید.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت ایام اعتکاف و با توسل به امیرالمؤمنین علی (ع)، جریان معنویت، انس با مسجد و حضور فعال جوانان و دانشجویان در عرصه‌های دینی و فرهنگی، روزبه‌روز تقویت شود.

مشارکت ۶۰ هزار نوجوان در طرح اعتکاف مساجد و مدارس تهران

در ادامه حجت الاسلام کریمی از مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، از اجرای گسترده طرح شهید آرمان علی‌وردی در قالب قرارگاه تعلیم و تربیت در سطح شهر تهران خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف پیوند مؤثر میان مساجد و مدارس و تمرکز بر فعالیت‌های تربیتی ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان در حال اجراست.

وی با اشاره به گستره اجرای این طرح افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مسجد و ۸۵۰ مدرسه در طرح آرمان مشارکت دارند و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند.

کریمی با بیان آمار ثبت‌نام‌کنندگان اعتکاف دانش‌آموزی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۶۰ هزار نوجوان و دانش‌آموز در اعتکاف دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده‌اند و با توجه به روند رو به رشد استقبال، پیش‌بینی می‌شود این رقم پیش از آغاز مراسم به ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر برسد.

وی در ادامه به اقدامات فرهنگی پیش‌بینی‌شده در این طرح اشاره کرد و گفت: با همکاری مؤسسه همشهری، چند عنوان کتاب ویژه ایام اعتکاف در حال چاپ است که پیش از آغاز مراسم اعتکاف در میان معتکفان مساجد تهران توزیع خواهد شد. همچنین دفترچه‌های تخصصی اعتکاف ویژه دختران و پسران تهیه و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

به گفته این فعال فرهنگی، بسته‌های فرهنگی و اعتکافی ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مراسم اعتکاف نیز طراحی و تدارک دیده شده است.

کریمی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی مجریان طرح اظهار کرد: علاوه بر برگزاری همایش‌های هم‌افزایی، دوره‌های تخصصی توانمندسازی ویژه مربیان طرح آرمان برگزار شده که در قالب آن، حدود ۸۰۰ مربی خواهر و بیش از هزار مربی برادر با حضور اساتید مجرب آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

مشارکت ۲۲ هزار دانش‌آموز تهرانی در اعتکاف

در ادامه عبداللهی از اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آموزش‌وپرورش یکی از ارکان اساسی نظام تربیتی کشور است و در استان تهران، این حوزه در دو بخش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران ساماندهی می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری گسترده اعتکاف دانش‌آموزی در شهرستان‌های استان تهران افزود: از مجموع ۴۵۰ مسجد برگزارکننده اعتکاف دانش‌آموزی در سطح استان تهران، ۱۷۳ مسجد در شهرستان‌های استان قرار دارند و بر اساس آمار موجود، حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز در این مساجد در مراسم اعتکاف شرکت خواهند کرد.

عبداللهی از دستور صریح وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص لغو امتحانات هم‌زمان با ایام اعتکاف خبر داد و گفت: طبق ابلاغ وزیر محترم آموزش‌وپرورش، از روز ۱۳ تا ۱۷ دی‌ماه هیچ‌گونه امتحانی در هیچ‌یک از مدارس کشور برگزار نخواهد شد و این موضوع به صورت رسمی به تمامی مدارس شهرستان‌های استان تهران اعلام شده است.

وی با بیان اقدامات انجام‌شده برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان ادامه داد: به‌منظور فراهم‌سازی حضور حداکثری دانش‌آموزان در اعتکاف، تبلیغات گسترده‌ای در سطح مدارس انجام شده و اطلاع‌رسانی لازم از طریق مدیران، مربیان پرورشی و گروه‌های مجازی دانش‌آموزی صورت گرفته است. همچنین بخشنامه‌های لازم برای همکاری حداکثری ادارات مناطق و کارشناسان آموزش‌وپرورش با مساجد برگزارکننده اعتکاف ابلاغ شده است.

به گفته وی، بسته‌های محتوایی ویژه ایام اعتکاف در قالب فلش‌های ۳۰ گیگابایتی در اختیار مساجد قرار گرفته و محتوای آموزشی و تربیتی مرتبط نیز از طریق سایت اعتکاف دانش‌آموزی استان تهران در اختیار مربیان پرورشی و عوامل اجرایی قرار داده شده است.