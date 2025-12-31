فیبر نوری ایرانسل به مشهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در شهر مشهد، با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال و به طول حدود ۵۰۰ کیلومتر که جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار خانوار را در شهر مشهد، تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می‌دهد، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی ارتباطی در شرق کشور به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در توسعه خدمات دیجیتال در این شهر زیارتی و گردشگری ایفا می‌کند.

هم‌زمان با ۱۰ دی‌ماه، روز مشهد، عملیات اجرایی پروژه توسعه فیبر نوری ایرانسل، در این کلانشهر و در دیگر شهرهای مختلف استان خراسان رضوی، با هدف توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت، ادامه دارد.

ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، با اجرای این پروژه‌ها، گام مؤثری در توسعه عدالت ارتباطی، ارتقای تجربه دیجیتال کاربران و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شهرهای کشور، برداشته است.

بر همین اساس، علاوه بر شهر مشهد، پروژه‌های فیبر نوری ایرانسل در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی نیز طراحی و برنامه‌ریزی شده که شامل شهرهای بردسکن با اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد ریال و به طول ۱۴ کیلومتر، شهر تایباد با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و به طول ۲۵ کیلومتر، شهر تربت‌جام با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال و به طول ۴۵ کیلومتر، شهر تربت‌حیدریه با اعتباری بالغ بر ۷۰۸ میلیارد ریال و به طول ۵۹ کیلومتر، شهر چناران با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال و به طول ۲۰ کیلومتر، شهر خواف با اعتباری بالغ بر ۱۹۲ میلیارد ریال و به طول ۱۶ کیلومتر، شهر درگز با اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد ریال و به طول ۱۴ کیلومتر، شهر سرخس با اعتباری بالغ بر ۲۱۶ میلیارد ریال و به طول ۱۸ کیلومتر، شهر سبزوار با اعتباری بالغ بر ۱,۹۸۰ میلیارد ریال و به طول ۱۶۵ کیلومتر، شهر سنگان با اعتباری بالغ بر ۸۴ میلیارد ریال و به طول ۷ کیلومتر، شهر شاندیز با اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد ریال و به طول ۱۴ کیلومتر، شهر صالح‌آباد با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال و به طول ۸ کیلومتر، شهر فریمان با اعتباری بالغ بر ۲۲۸ میلیارد ریال و به طول ۱۹ کیلومتر، شهر قوچان با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال و به طول ۴۰ کیلومتر، شهر کاشمر با اعتباری بالغ بر ۶۶۰ میلیارد ریال و به طول ۵۵ کیلومتر، شهر کاریز با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال و به طول ۶ کیلومتر، شهر گلبهار با اعتباری بالغ بر ۹۱۲ میلیارد ریال و به طول ۷۶ کیلومتر، شهر گناباد با اعتباری بالغ بر ۲۰۴ میلیارد ریال و به طول ۱۷ کیلومتر، شهر مشهدریزه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال و به طول ۵ کیلومتر و شهر نصرآباد از توابع تربت‌جام با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال و به طول ۴ کیلومتر، می‌شود که این طرح‌ها طبق قرارداد، در حال اجرا و پیگیری هستند.

پس از طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل در این شهرها، بهره‌مند شوند. این میزان فیبرکشی، جمعیتی بالغ بر ۹ هزار و ۲۲۱ خانوار را در شهر بردسکن، ۱۶ هزار و ۲۴۱ خانوار را در شهر تایباد، ۲۹ هزار و ۵۷ خانوار را در شهر تربت جام، ۴۶ هزار و ۴۱ خانوار را در شهر تربت حیدریه، ۱۶ هزار و ۵۴۶ خانوار را در شهر چناران، ۹ هزار و ۹۵۳ خانوار را در شهر خواف، ۱۱ هزار و ۷۲۳ خانوار را در شهر درگز، ۱۳ هزار و ۱۱۱ خانوار را در شهر سرخس، ۸۱ هزار و ۳۳۶ خانوار را در شهر سبزوار، ۳ هزار و ۴۴۷ خانوار را در شهر سنگان، ۵ هزار و ۹۵۷ خانوار را در شهر شاندیز، ۲ هزار و ۷۹ خانوار را در شهر صالح‌آباد، ۱۲ هزار و ۷۰۷ خانوار را در شهر فریمان، ۲۹ هزار و ۴۹۷ خانوار را در شهر قوچان، ۳۴ هزار و ۷۹۴ خانوار را در شهر کاشمر، ۳ هزار و ۵۳ خانوار را در شهر کاریز، ۶۲ هزار و ۶۶۳ خانوار را در شهر گلبهار، ۱۳ هزار و ۱۰۸ خانوار را در شهر گناباد، ۳ هزار و ۱۲ خانوار را در شهر مشهدریزه و ۲ هزار و ۱۶۷ خانوار را در شهر نصرآباد، تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می‌دهد.

پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل، در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد و در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای تهران، شیراز، بابل، اراک، شهر جدید صدرا، تبریز، کرج، جویبار، شاهرود، ورامین، محمدشهر، ماهدشت، گلستان، امیرکلا، چهاردانگه، قائم شهر، شازند، گلسار، کمالشهر و شهریار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی را تجربه می‌کنند.

سرویس اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد.

ایرانسل در مردادماه ۱۴۰۲، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد و رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

بهمن‌ماه ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل استان مازندران، به‌عنوان نخستین شهر، با حضور وزیر ارتباطات وقت، تکمیل شد.

ایرانسل در تیرماه ۱۴۰۳، موفق شده بود رکورد سرعت دانلود ۸ گیگابیت بر ثانیه را به‌عنوان بالاترین سرعت اینترنت ایران، در شبکه فیبر نوری خود، ثبت کند.