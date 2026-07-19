به گزارش خبرنگار مهر، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ امروز یکشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه نیویورک-نیوجرسی برگزار میشود؛ دیداری که دو قدرت بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و آرژانتین، برای فتح جام طلایی به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه علاوه بر اهمیت کسب عنوان قهرمانی، از نظر تاکتیکی و تقابلهای فردی نیز جذابیتهای فراوانی دارد.
آیا مسی میتواند سد دفاعی اسپانیا را بشکند؟
اَبَر رایانه opta در گزارشی نوشت: یکی از مهمترین پرسشهای پیش از فینال، تقابل لیونل مسی با خط دفاعی مستحکم اسپانیاست. شاگردان لوئیس دلافوئنته در این جام عملکردی کمنظیر در دفاع داشتهاند و در نیمهنهایی فرانسه، با حضور ستارههایی چون کیلیان امباپه، عثمان دمبله و مایکل اولیسه را تنها به ۰.۳۱ گل مورد انتظار (xG) محدود کردند؛ آماری که از سال ۱۹۹۴ تاکنون در مرحله نیمهنهایی بیسابقه بوده است.
اسپانیا تاکنون ۶ کلینشیت ثبت کرده و اونای سیمون پیش از گل بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی، ۶۴۹ دقیقه متوالی در جام جهانی گلی دریافت نکرده بود.
در سوی مقابل، مسی ستاره بیچونوچرای آرژانتین بوده است. او مسابقات را با هتتریک آغاز کرد، در دیدار دوم دو گل دیگر به ثمر رساند و رکورد گلزنی میروسلاو کلوزه در جام جهانی را شکست. کاپیتان آلبیسلسته در مراحل حذفی نیز بیشتر در نقش بازیساز ظاهر شد؛ مقابل مصر یک گل زد و یک پاس گل داد، برابر سوئیس پاس گل نخست تیمش را ارسال کرد و در نیمهنهایی مقابل انگلیس نیز هر دو گل آرژانتین را ساخت تا با ۱۲ پاس گل، بهترین پاسور تاریخ جام جهانی شود.
نبرد خط میانی؛ تکنیک اسپانیا مقابل جنگندگی آرژانتین
تقابل خط هافبک دو تیم میتواند سرنوشت فینال را تعیین کند. رودری در این جام بار دیگر کیفیت بالای خود را نشان داده و با ثبت ۶۵۵ پاس صحیح، رکورد بیشترین پاس موفق در یک دوره جام جهانی از سال ۱۹۶۶ را شکسته است.
هافبک منچسترسیتی علاوه بر بازیسازی، ۳۴ بار توپ را بازپس گرفته و از این حیث نیز یکی از بهترینهای مسابقات بوده است. فابیان رویس و پدری نیز عملکردی درخشان داشتهاند؛ پدری بیشترین پاس منجر به ورود توپ به یکسوم هجومی را میان هافبکهای جام ثبت کرده است.
در سمت مقابل، الکسیس مکآلیستر، انزو فرناندز، رودریگو دیپائول و لئاندرو پاردس ستونهای اصلی خط میانی آرژانتین هستند. مکآلیستر با ۳۳ نبرد موفق و ۱۰ توپربایی از مؤثرترین هافبکهای جام بوده و انزو فرناندز نیز مقابل انگلیس با گلزنی و ثبت بیشترین تعداد لمس توپ، پاس صحیح و پاس در یکسوم هجومی، بهترین بازیکن میدان لقب گرفت.
تصمیمهای دشوار دو سرمربی
لوئیس دلافوئنته و لیونل اسکالونی برای انتخاب ترکیب اصلی با چند تصمیم مهم روبهرو هستند.
در اسپانیا رقابت اصلی میان فابیان رویس و پدری است. رویس که در ۴۹ بازی ملی شکست نخورده، مقابل بلژیک گلزنی کرد و برابر فرانسه نیز بهترین بازیکن تیمش در بازپسگیری توپ بود. در مقابل، پدری بیشترین توپگیری در یکسوم هجومی و بیشترین امید به پاس گل (xA) را میان بازیکنان اسپانیا ثبت کرده است.
در آرژانتین نیز اسکالونی باید میان خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینز یکی را برای خط حمله انتخاب کند. لائوتارو پس از نیمکتنشینی در مرحله یکهشتم نهایی، در هر سه بازی اخیر یا گل زده یا پاس گل داده است، اما آلوارس با وجود تنها یک گل، به دلیل دوندگی و پرس مؤثر همچنان یکی از گزینههای اصلی سرمربی آرژانتین محسوب میشود.
تقابل دو متخصص فوتبال ملی
نکته جالب این فینال حضور دو سرمربی بومی روی نیمکت دو تیم است. تاریخ جام جهانی نشان میدهد تاکنون هیچ تیمی با سرمربی خارجی قهرمان جهان نشده است.
اسکالونی پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، بار دیگر آرژانتین را به فینال رسانده و دلافوئنته نیز پس از قهرمانی اسپانیا در یورو ۲۰۲۴، حالا تنها یک گام تا فتح جام جهانی فاصله دارد.
احتمال تکرار درام در دقایق پایانی
یکی از ویژگیهای مشترک دو تیم، بازگشتهای دیرهنگام آنهاست.
آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی تا دقیقه ۷۸ با دو گل از مصر عقب بود، اما با سه گل دیرهنگام پیروز شد. در نیمهنهایی نیز تا دقیقه ۸۵ برابر انگلیس شکست خورده بود، اما با درخشش مسی بازی را به سود خود تغییر داد.
اسپانیا نیز در مسیر صعود بارها با گلهای دیرهنگام، از جمله مقابل پرتغال و بلژیک، راهی مراحل بالاتر شد و نشان داد تا آخرین ثانیه برای پیروزی میجنگد.
نبرد قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی
این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که قهرمان اروپا و قهرمان آمریکای جنوبی در فینال این رقابتها برابر هم قرار میگیرند.
آرژانتین که قهرمان کوپا آمریکا و مدافع عنوان قهرمانی جهان است، در صورت پیروزی یازدهمین قهرمانی تاریخ آمریکای جنوبی در جام جهانی را رقم خواهد زد و فاصله این قاره با اروپا را به تنها یک عنوان کاهش میدهد.
از سوی دیگر، اسپانیا به دنبال دومین قهرمانی جهان و تثبیت برتری فوتبال اروپا در مهمترین رقابت ملی فوتبال جهان است؛ موضوعی که باعث شده فینال جام جهانی ۲۰۲۶ فراتر از یک مسابقه فوتبال، به نبردی حیثیتی میان دو مکتب بزرگ فوتبال جهان تبدیل شود.
نظر شما