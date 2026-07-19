سپاه: ۲ کشتی متخلف در مسیر ناایمن تنگه هرمز دچار حادثه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی روز یکشنبه ۲۸ تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های امریکایی و با خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناامین داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود آورده است: کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو است و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده است و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلا گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: شناورهایی که تحت تاثیر صحبت‌های دشمن آمریکایی قرار می‌گیرند و وارد مسیر ناایمن می‌شوند مطمئنا دچار حادثه خواهند شد.