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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

سپاه: ۲ کشتی متخلف در مسیر ناایمن تنگه هرمز دچار حادثه شدند

سپاه: ۲ کشتی متخلف در مسیر ناایمن تنگه هرمز دچار حادثه شدند

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دو کشتی متخلف در مسیر ناایمن تنگه هرمز دچار حادثه و دو کشتی دیگر از ادامه مسیر ناایمن منصرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی روز یکشنبه ۲۸ تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های امریکایی و با خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناامین داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود آورده است: کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو است و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده است و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلا گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: شناورهایی که تحت تاثیر صحبت‌های دشمن آمریکایی قرار می‌گیرند و وارد مسیر ناایمن می‌شوند مطمئنا دچار حادثه خواهند شد.

کد مطلب 6892473
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • نیما IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
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      پاسخ
      با درود به همۀ رزمندگان غیور درستش هم همینه فقط مسیر قانونی که ایران تعیین میکنه هر کشتی که خلاف کرد ساقط میشه. خداوند یار و یاورتان

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