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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

کشف ۳۷ هزار لیتر سوخت و کالای قاچاق در خراسان جنوبی

کشف ۳۷ هزار لیتر سوخت و کالای قاچاق در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی  گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته ۳۷ هزار و ۴۲۲ لیتر سوخت قاچاق، فرآورده‌های نفتی و انواع کالای قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان پیش از ظهر یکشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: مقابله با خودروهای شوتی از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی است و این موضوع به صورت مستمر و شبانه‌روزی در شهرستان‌های مختلف استان دنبال می‌شود.

وی افزود: دومین مرحله طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و کالا با محوریت برخورد با خودروهای شوتی به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد که در جریان این طرح ۳۷ هزار و ۴۲۲ لیتر سوخت قاچاق، مواد خوراکی غیرمجاز و انواع البسه قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل ۸۷ پرونده در حوزه قاچاق کالا، بیان کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده بیش از ۵۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

دهقان ادامه داد: در اجرای این طرح ۵۱ دستگاه خودرو توقیف شد که از این تعداد ۴۵ دستگاه مربوط به خودروهای شوتی بوده است و ۶۸ متهم نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲۰ دستگاه خودروی شوتی در استان توقیف شده است، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و سوخت، گفت: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6892414

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