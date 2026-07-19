کشف ۳۷ هزار لیتر سوخت و کالای قاچاق در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان پیش از ظهر یکشنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: مقابله با خودروهای شوتی از اولویتهای اصلی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی است و این موضوع به صورت مستمر و شبانهروزی در شهرستانهای مختلف استان دنبال میشود.
وی افزود: دومین مرحله طرح مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی و کالا با محوریت برخورد با خودروهای شوتی به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد که در جریان این طرح ۳۷ هزار و ۴۲۲ لیتر سوخت قاچاق، مواد خوراکی غیرمجاز و انواع البسه قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل ۸۷ پرونده در حوزه قاچاق کالا، بیان کرد: ارزش ریالی پروندههای تشکیلشده بیش از ۵۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
دهقان ادامه داد: در اجرای این طرح ۵۱ دستگاه خودرو توقیف شد که از این تعداد ۴۵ دستگاه مربوط به خودروهای شوتی بوده است و ۶۸ متهم نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲۰ دستگاه خودروی شوتی در استان توقیف شده است، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و سوخت، گفت: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.
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