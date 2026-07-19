به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم مسئولان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ برای فروش قطعاتی از چمن ورزشگاه «متلایف» با واکنش تند مقامهای ایالت نیوجرسی آمریکا روبهرو شده است؛ اقدامی که همزمان با برگزاری دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا در این ورزشگاه ۸۰ هزار نفری نزدیک شهر نیویورک، جنجال تازهای را رقم زده است.
فیفا از ابتدای هفته جاری فروش بخشهای کوچکی از چمن ورزشگاه متلایف را از طریق وبسایت خود آغاز کرده است. در توضیحات این محصول آمده است: مالک بخشی واقعی از تاریخ فوتبال شوید؛ قطعهای اصیل از چمن جام جهانی ۲۰۲۶ که از زمین مسابقه فینال جدا شده و یادگاری منحصربهفرد از یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان به شمار میرود.
بر اساس این طرح، هر قطعه چمن با قیمت ۴۵۰ دلار عرضه میشود و پس از برگزاری دیدار فینال برای خریداران ارسال خواهد شد. همچنین نسخههای دیگری از این چمن که توسط شرکت «Keep Stub» آماده و عرضه شدهاند، با قیمتهای ۹۰۰، ۱۲۰۰ و ۳۰۰۰ دلار به فروش میرسند.
روزنامه «The Athletic» گزارش داده است که مجموع چمن مورد استفاده در این طرح حدود پنج یارد است و در صورت فروش کامل، درآمد حاصل از آن میتواند از ۱۱ میلیون دلار فراتر برود.
این موضوع با انتقاد شدید مقامهای نیوجرسی همراه شده است؛ چرا که هزینه آمادهسازی زمین مسابقه از محل بودجه عمومی این ایالت تأمین شده بود.
براساس این گزارش، سازمان ورزش و نمایشگاههای نیوجرسی بیش از ۱۳ میلیون دلار برای تبدیل زمین ورزشگاه متلایف به استانداردهای مورد تأیید فیفا هزینه کرده است. این ورزشگاه در مسابقات لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) از چمن مصنوعی استفاده میکند اما برای میزبانی جام جهانی، چمن طبیعی در آن نصب شد.
سخنگوی «مایکی شریل» فرماندار نیوجرسی در گفتگو با The Athletic اظهار داشت: همانطور که فرماندار اعلام کرده است، ایالت نیوجرسی چندین میلیون دلار برای اجرای کامل پروژه زمین ورزشگاه متلایف پرداخت کرده است؛ بنابراین مالیاتدهندگان این ایالت نیز باید در هرگونه درآمد حاصل از آن سهیم باشند.
در همین حال، برخی قانونگذاران جمهوریخواه نیوجرسی موضعی تندتر اتخاذ کردند و این اقدام را «تلاش غیرقانونی برای کسب درآمد» توصیف کردند.
«مایک اینگانامورت» عضو مجلس ایالتی نیوجرسی گفت: فیفا باید واقعاً از زمین ما دست بردارد. مالیاتدهندگان نیوجرسی ۱۳ میلیون دلار برای ارتقای ورزشگاه متلایف پرداخت کردهاند و فیفا نمیتواند بدون مجوز، زمین مسابقه را به فروش برساند.
وی افزود: آنچه در حال رخ دادن است، فقط یک معامله بد برای مالیاتدهندگان نیوجرسی نیست، بلکه اقدامی غیرقانونی است. دولت ایالتی باید از تمام ابزارهای قانونی خود، از جمله درخواست صدور دستور موقت قضایی، برای جلوگیری از فروش این زمین استفاده کند.
این قانونگذار همچنین تأکید کرد: جام جهانی فیفا با سرمایه مالیاتدهندگان نیوجرسی برگزار شد و اکنون نیز با این اقدام، آخرین بیاحترامی به مردم این ایالت صورت گرفته است. زمان آن رسیده که دولت ایالتی در برابر فیفا بایستد.
با این حال روزنامه The Athletic اعلام کرده است که بخش عمده درآمد حاصل از فروش هر قطعه چمن به کمیته میزبان مشترک نیویورک ـ نیوجرسی اختصاص مییابد و قرار است این منابع مالی دوباره در پروژههای مرتبط با همین منطقه سرمایهگذاری شود.
فیفا نیز در بیانیهای ضمن رد برخی گزارشها اعلام کرد: طرح فروش چمن، ابتکار عمل کمیته میزبان شهرهاست و برخلاف برخی گزارشهای منتشرشده، منبع درآمد فیفا محسوب نمیشود. فیفا تنها حق امتیاز اندکی، کمتر از پنج درصد، بابت استفاده از مالکیت معنوی خود دریافت میکند و بخش عمده درآمد این برنامه به کمیته میزبان نیویورک ـ نیوجرسی اختصاص مییابد. همچنین تنها حدود پنج یارد از چمن ورزشگاه برای اجرای این طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این نخستین بار نیست که فیفا و مقامهای ایالت نیوجرسی بر سر مسائل مربوط به میزبانی جام جهانی با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند. پیش از این نیز موضوعاتی همچون هزینههای حملونقل عمومی و قیمت بلیت مسابقات، زمینهساز تنش میان دو طرف شده بود.
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