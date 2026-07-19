خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: بامداد امروز شاهد تداوم دور تازه‌ای از تبادل حملات نظامی میان ایران و آمریکا بودیم؛ روندی که از روزها پیش با نقض توافق آتش‌بس میان تهران و واشنگتن آغاز شده و اکنون به نقاط مختلفی در جنوب ایران و همچنین پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، از جمله کویت، کشیده شده است.

حملات هوایی آمریکا به نقاطی در جنوب ایران

بر اساس گزارش‌های میدانی، در ساعات بامداد امروز چند منطقه در جنوب کشور هدف حملات نظامی نیروهای آمریکایی قرار گرفت:

حوالی سیریک: ساعت ۱:۳۰ بامداد، نقطه‌ای در حوالی سیریک هدف حمله قرار گرفت؛ بنا بر اعلام رسمی، در این حمله هیچ مصدوم یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

حوالی حاجی‌آباد: ساعت ۲:۱۰ بامداد، نقطه‌ای در این منطقه هدف قرار گرفت که طبق گزارش‌ها، بدون تلفات یا خسارت به مناطق مسکونی و تجاری بوده است.

حوالی قشم: ساعت ۳:۴۰ بامداد، این جزیره نیز هدف حمله قرار گرفت که مطابق اعلام مقامات محلی، تلفات غیرنظامی یا خسارتی به زیرساخت‌ها گزارش نشده است.

این حملات، در چند شب متوالی از سلسله عملیات هوایی آمریکا علیه اهداف ایرانی محسوب می‌شود که به گفته منابع رسمی آمریکایی با هدف تخریب زیرساخت‌های نظامی، لجستیکی و دریایی ایران انجام می‌گیرد.

بیانیه ارتش: حمله پهپادی به دو پایگاه آمریکا در کویت

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به تجاوزات ادامه‌دار آمریکا، دو پایگاه مهم این کشور در خاک کویت هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: «در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هم‌وطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی‌السالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

اردوگاه العدیری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران و از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تأثیر قابل توجهی بر عملیات‌های پشتیبانی ارتش در منطقه می‌گذارد.

پایگاه هوایی علی‌السالم نیز از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.»

همزمان با این اقدام، گزارش‌هایی از وقوع چند انفجار در کنسولگری آمریکا در اربیل نیز منتشر شد؛ منابع عراقی اعلام کردند هم‌زمان با این حمله، مقر گروهک‌های تجزیه‌طلب مستقر در اربیل نیز هدف قرار گرفته و آتش‌سوزی گسترده‌ای در آن منطقه رخ داده است.

هشدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به «دشمن حیله‌گر آمریکایی»

سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا، در پیامی نسبت به هرگونه «وحشی‌گری» احتمالی آمریکا هشدار داد و از پاسخی «قاطع و ویرانگر» سخن گفت. متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

در امتداد راه پرفروغ قائد شهید امت و شهدای والامقام ایران اسلامی و جبهه مقاومت، بار دیگر با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی عهد می‌بندیم که پیام صریح و نورانی معظم‌له در صیانت از آرمان‌های انقلاب، اتحاد مقدس و انسجام ملی را در نیروهای مسلح نصب‌العین قرار دهیم و در تقویت هرچه بیشتر همدلی و وحدت و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان دلسوز در قوای سه‌گانه برای تضمین منافع ملت ایران و دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی، همه توان و ظرفیت خود را به کار گیریم.

با تبعیت از فرامین و تدابیر زعیم عالی‌قدر و فرمانده عزیزتر از جان‌مان به شیطان بزرگ و دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی نیز یادآور می‌شویم هرگونه طمع‌ورزی، زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مؤمن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می‌گردد و هزینه‌هایی سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم نمود.

اقتدار دفاعی کشور عزیزمان از یک سو پشتوانه محکمی برای آرامش و امنیت ملت غیرتمند و شجاع از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب سرزمین سرافراز و پهناور ایران و از سوی دیگر بستری برای خدمتگزاری و فعالیت مسئولان خدوم کشور برای رفاه و سعادت مردم شرافتمند است.

اردوگاه دشمن به دنبال شکست‌های پی‌درپی در جنگ نظامی به ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان دل خوش کرده است چرا که هزیمت شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار در گرو انسجام درونی می‌باشد و مقابله جدی با این دسیسه شیطانی برای ناامید کردن دشمن بر همگان امری ضروری و لازم است.

به یاری خداوند متعال، عنایت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف و با هدایت رهبر عزیزمان از انسجام برخاسته از رستاخیز بی‌سابقه و تاریخ‌ساز و نصاب ملت مبعوث‌شده در بدرقه امام شهید امت و آزادگان جهان با همه توان و ظرفیت صیانت خواهیم نمود.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا»

پیام رهبر انقلاب: نقض تفاهم، سند دیگری بر «بی‌اعتباری امضای آمریکایی‌ها»

هم‌زمان با این تحولات میدانی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به ملت ایران به موضوع نقض تفاهم‌نامه اخیر میان روسای‌جمهور ایران و آمریکا پرداخت. ایشان با اشاره به مراسم بدرقه رهبر شهید، تأکید کردند که نقض مکرر عهد از سوی آمریکا بار دیگر ثابت کرد امضای مقامات این کشور «بی‌ارزش و نامعتبر» است و زورگویی و تمامیت‌خواهی، جزو لاینفک رفتار آمریکا محسوب می‌شود.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از پیام خود بر ضرورت حفظ وحدت ملی و اجتناب از دامن‌زدن به اختلافات داخلی در این برهه تأکید کرد و از مردم و مسئولان خواست با هوشیاری کامل، از منافع ملی در برابر «دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی» ، صیانت کنند.

واکنش‌ها در داخل آمریکا

در همین حال، رسانه‌ها از افزایش مخالفت‌ها در داخل آمریکا با ادامه درگیری با ایران خبر داده‌اند. به گزارش این رسانه‌ها، شماری از نمایندگان کنگره، دونالد ترامپ و وزیر دفاع او را مسئول تلفات نظامیان آمریکایی دانسته‌اند و رقمی نزدیک به ۱۳ نظامی زخمی آمریکایی طی هفته گذشته اعلام شده است. یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا نیز در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره گفته است بازگشت پیکر نظامیان آمریکایی در کیسه‌های حمل جنازه، برای دولت ترامپ «هزینه سیاسی» در پی خواهد داشت.