به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، طبق تحلیل جدید موسسه مورگان استنلی ممکن است تا ۲۰۳۰ میلادی بیش از ۲۰۰ هزار شغل بانکی اروپایی از بین برود، زیرا وام‌دهندگان به هوش مصنوعی روی می‌آورند و شعب فیزیکی را تعطیل می‌کنند.

این میزان تقریباً معادل ۱۰ درصد نیروی کار در ۳۵ بانک بزرگ است. چنین فرایندی بیشترین ضربه را به عملیات پشت صحنه، مدیریت ریسک و انطباق، یعنی بخش‌های نه چندان جذاب بانکداری، خواهد زد، زیرا اعتقاد بر این است که الگوریتم‌ها قادرند در این بخش ها صفحات گسترده را سریع‌تر و موثرتر از انسان‌ها بررسی کنند. طبق گزارش مورگان استنلی، بانک‌ها از افزایش بهره‌وری پیش‌بینی‌شده ۳۰ درصدی بسیار خوشحال هستند.

این تعدیل نیرو محدود به اروپا نیست. گلدمن ساکس در ماه اکتبر به کارمندان آمریکایی در مورد کاهش مشاغل و توقف استخدام تا پایان سال ۲۰۲۵ به عنوان بخشی از یک فشار هوش مصنوعی به نام OneGS ۳.۰ که همه چیز را از جذب مشتری گرفته تا گزارش‌های نظارتی هدف قرار می‌دهد، هشدار داده بود.

برخی موسسات هم اکنون در حال کنار گذاشتن این موارد هستند. ABN Amro بانک هلندی قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ یک پنجم کارکنان خود را کاهش دهد. با این حال، برخی از رهبران بانکی اروپا خواستار احتیاط هستند، به طوری که یکی از مدیران جی پی مورگان در گزارشی به نشریه فایننشال تایمز گفت اگر بانکداران جوان هرگز اصول اولیه را یاد نگیرند، ممکن است این صنعت دوباره آسیب ببیند.