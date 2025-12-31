روسیه: حمایت کانادا از اوکراین ناشی از ناتوانی راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولگ استپانوف، سفیر روسیه در کانادا در مصاحبه با تاس اعلام کرد حمایت کانادا از اوکراین نمونه‌ای از «ناتوانی راهبردی» و سرمایه‌گذاری‌های غیرعقلانی در یک دارایی زیان‌ده است.

این دیپلمات روس با اشاره به وعده مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا برای اختصاص ۱.۸ میلیارد دلار به اوکراین به‌منظور دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول (IMF) و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی، گفت: حمایتی که کابینه مارک کارنی از رژیم [ولودیمیر] زلنسکی ارائه می‌کند، نمونه‌ای از ناتوانی راهبردی است.

وی افزود: کارنی که سابقه‌ای طولانی در بخش مالی و بانکی دارد، نمی‌تواند از این واقعیت بی‌اطلاع باشد که سرمایه‌گذاری در یک دارایی زیان‌ده اقدامی غیرعقلانی است. اما اتاوا گروگان تصمیم‌های سیاسی خود شده است. این منابع که عملاً از جیب مالیات‌دهندگان کانادایی برداشت می‌شود، هرگز بازگردانده نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، کارنی در دیدار با زلنسکی در تاریخ ۲۷ دسامبر در شهر هلیفکس (استان نوا اسکوشیا) اعلام کرد که کانادا این کمک مالی را پرداخت خواهد کرد.