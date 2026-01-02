امام جمعه اهرم: اقدام جدی برای بهبود معیشت مردم انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با تبریک سالروز ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، این مناسبت را نماد عدالت‌خواهی، اخلاق‌مداری و الگوی کامل انسانی دانست و تأکید کرد: ملاک شیعه‌بودن، صرف محبت نیست بلکه تبعیت عملی و اخلاق علوی است.

وی با اشاره به روایات شیعه و اهل‌سنت، خوش‌اخلاقی، تواضع و مردم‌داری امام علی (ع) را شاخصه اصلی سیره آن حضرت دانست و گفت: ایمان واقعی در گرو عمل، اخلاق نیکو و پایبندی به سیره اهل‌بیت است.

امام جمعه اهرم با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، مکتب مقاومت را برخاسته از ایمان، اخلاص، ولایت‌پذیری و اعتماد به خدا دانست و افزود: تشییع تاریخی این شهید بزرگ، نشان‌دهنده عمق پیوند ملت با فرهنگ مقاومت بود.

وی با اشاره به اهمیت اعتکاف، آن را فرصتی برای خودسازی، سبک‌باری معنوی و تقویت ارتباط با خدا دانست و از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف قدردانی کرد. اعتکاف زمینه‌ای برای تربیت نسل مؤمن و آگاه است.

پهلوزاده همچنین موفقیت دانشمندان کشور در پرتاب سه ماهواره را نشانه اقتدار علمی و توان ملی دانست و آن را مایه افتخار کشور عنوان کرد.

لزوم مهار بی‌ثباتی بازار و حمایت از معیشت مردم

وی به مسائل اقتصادی پرداخت و با اشاره به نارضایتی‌های معیشتی، تأکید کرد: مطالبه‌گری مردم حق طبیعی آنان است، اما سوءاستفاده جریان‌های معاند و تبدیل مطالبات به آشوب، مردود است.

به گفته وی، دولت، مجلس و دستگاه قضائی باید برای مهار بی‌ثباتی بازار و حمایت از معیشت مردم اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.

امام جمعه اهرم همچنین به مطالبات حوزه مسکن اشاره کرد و خواستار تسریع در ایفای تعهدات از سوی دستگاه‌های مسئول به‌ویژه بنیاد مسکن شد.

وی با قدردانی از نزول باران رحمت الهی، از درگاه خداوند خواست برکات خود را بر مردم این دیار افزون سازد و جامعه را به عدالت، احسان و پرهیز از فساد و بی‌عدالتی دعوت کرد.