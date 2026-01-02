تاکید امام جمعه بوشهر بر بهبود شرایط معیشتی مردم و کنترل گرانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با توصیه نمازگزاران به تقوا الهی، اظهار کرد: تقوا بهترین زاد و توشه انسان برای نجات و رستگار اخروی است.
وی اضافه کرد: خداوند به مؤمنان هشدار میدهد که مبادا اموال و اولاد آنها را چنان به خود مشغول کند که یاد خدا فراموش شود، چرا که اگر کسی چنین کند از زیانکاران واقعی است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با تبیین مفهوم «ذکر خدا» تصریح کرد: ذکر خدا یعنی انسان خود را همواره در محضر الهی ببیند، واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند. اگر مسائل مالی یا خانوادگی بهگونهای در زندگی برجسته شوند که ذکر خدا به حاشیه برود و درجه دو تلقی شود، این همان خسارت حقیقی است.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اموال و اولاد نعمت الهی هستند، افزود: این نعمتها در عین حال میتوانند وسیله امتحان سنگین انسان باشند یعنی اموال و فرزندان کوره امتحان انسان هستند که اگر از آن سربلند بیرون آید، عیار ایمان او بالا میرود.
وی با ذکر نمونههایی از زندگی روزمره خاطرنشان کرد: اگر انسان در جایی که میان سود مالی و رعایت حق و رضای خدا مخیر میشود، یاد خدا را ترجیح دهد یا اگر میان انجام وظیفه شرعی و خواسته فرزند قرار گیرد و واجب الهی را مقدم بدارد، این ترجیح ذکر خدا است و موجب رشد معنوی انسان میشود؛ اما اگر اموال و اولاد انسان را از انجام واجبات یا ترک محرمات باز دارد، این همان زیان دیدن واقعی است.
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: نباید تجارت، کسبوکار یا امور خانوادگی باعث شود انسان نماز جمعه را ترک یا نسبت به آن سستی کند.
وی با نقل روایات از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) افزود: کسی که به نماز جمعه اهتمام دارد، خداوند سختیهای قیامت را بر او آسان میکند و در روز قیامت سریعتر به بهشت میرود. ازاینرو مؤمنان باید مراقب باشند هیچ عاملی آنها را از این فریضه عظیم الهی باز ندارد.
جایگاه بیبدیل امام علی (ع) در ایمان مؤمنان
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تبریک میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب (ع) اظهار داشت: سخن گفتن در شأن امیرالمؤمنین (ع) جز بیان عجز چیز دیگری نیست.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل امام علی (ع) در ایمان مؤمنان افزود: پیامبر اکرم (ص) میفرماید عنوان صحیفه مؤمن، محبت علی بن ابیطالب است و در دیوان اعمال انسان مؤمن، سرلوحه نامه اعمال او محبت به امیرالمؤمنین (ع) است. این شخصیت بزرگ در دنیا و آخرت دارای مقامی رفیع است و امیدواریم در دنیا رهروان راه آن حضرت و در آخرت مشمول شفاعت باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف، این عبادت را مهمانی خدا دانست و گفت: اعتکاف یعنی انسان میهمان خدا شود و در خانه خدا با روزهداری، ذکر و یاد الهی حضور پیدا کند. وقتی انسان وارد خانه خدا میشود، خداوند که خود میزبان است، پذیرایی و اجر عظیمی برای او در نظر میگیرد. از جوانان و مردم عزیز توصیه میکنم در این مراسم معنوی حضور یابند و از همه بانیان مساجد نیز درخواست دارم با آغوش باز میزبان معتکفین و خادمان میهمانان خدا باشند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر یاد و خاطره علامه مصباح یزدی و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و تصریح کرد: این دو شخصیت بزرگ هر یک در میدان خود پیشتاز بودند؛ شهید سلیمانی در عرصه جهاد و میدان نظامی از اسلام، انقلاب و ایران دفاع میکرد و علامه مصباح در میدان فکر، اندیشه و مبارزه معرفتی با انحرافات به مجاهدت میپرداخت. مقام معظم رهبری از هر دو بزرگوار به عنوان چهرههای شاخص و عناصر قوی برای نظام یاد کردهاند. جوانان باید آثار علامه مصباح را مطالعه کنند و در میدان عمل، شهید سلیمانی را الگوی خود قرار دهند.
لزوم رفع مشکلات مردم
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با مطالبه جدی از دولت منتخب در حوزه اقتصاد، بهویژه معیشت مردم، خاطرنشان کرد: تثبیت و کاهش نرخ ارز، رفع گرانیها، ارتقا ارزش پول ملی و ارائه خدمات کارآمد به مردم از مطالبات جدی است. دولت باید به وعدههای انتخاباتی خود پایبند باشد، چرا که شرایط معیشتی مردم نگرانکننده است.
امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مردم با تمام وجود و تحت هدایتهای مقام معظم رهبری از نظام حمایت کردهاند و اکنون نوبت مسئولان است که با برنامهریزی دقیق، علمی و دانشبنیان وارد میدان شوند. مردم هوشیار و وفادار به نظام هستند اما انتظار دارند مسئولان نیز بهویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، عنایت ویژه داشته باشند تا مشکلات زندگی بر آنها سایه نیندازد.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به فشار تحریمهای ظالمانه تصریح کرد: مردم ما دشواریها و جنگ را تجربه کردهاند و میدانند تحریمها چه مشکلاتی ایجاد میکند، اما اگر مسئولان با هدایتهای مقام معظم رهبری و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، خرد جمعی و برنامهمحور عمل کنند، میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد. رفع گرفتاری مردم مهمترین وظیفه دولت است.
صفایی بوشهری با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زینب کبری (س) گفت: اگر حضرت زینب (س) نبود، کربلا و نام حسین (ع) در تاریخ توسط دشمنان محو میشد. ایشان با وجود عمر کوتاه پس از عاشورا، تاریخ را تحت تأثیر خود قرار داد و راه حسین (ع) را زنده نگه داشت.
