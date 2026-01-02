امام جمعه دشتی: مکتب شهید سلیمانی باید جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با اشاره به اجرای طرح فرهنگی معنوی «آدینه شهدایی» اظهار کرد: از امروز طرح فرهنگی معنوی «آدینه شهدایی» در نماز جمعه آغاز میشود و هر نماز جمعه به یاد و نام یکی از شهدای گرانقدرمان اقامه خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف این طرح زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای بزرگوار و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است ادامه داد: نماز جمعه امروز به یاد شهید والامقام محمدجعفر سعیدی، اقامه میشود.
امام جمعه دشتی افزود: ماه مبارک رجب، ماه بیداری دلها و فرصت بازگشت است؛ ماهی که به «شهرالله» معروف شده و مقدمه ورود به شعبان و رمضان است. رجب، ماه محاسبه نفس است؛ اینکه انسان خصوصاً در ایام اعتکاف با خود خلوت کند و ببیند چه اندوختهای برای فردای قیامت فراهم کرده است.
وی با تبریک میلاد نورانی حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، اسوه تقوا، شجاعت و عدالت تصریح کرد: این مناسبت مبارک که روز پدر نامگذاری شده است، یادآور مسئولیت سنگین پدران در تربیت دینی و اخلاقی فرزندان، انتقال ایمان و ارزشهای اسلامی به نسل آینده، و نقش بیبدیل آنان در استحکام خانواده، آرامش جامعه و تحقق سبک زندگی علوی است.
مکتب سلیمانی باید جهانی شود
زاهددوست با تسلیت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اضافه کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، شهید سلیمانی قهرمان ملّت ایران است، به خاطر اینکه ملّت ایران داشتههای فرهنگی و معنوی و انقلابی و ارزشهای خودش را در او متبلور و مجسّم دید.
وی خاطرنشان کرد: حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ ولی در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فیسبیلالله از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن، نه از تحمّل زحمت پروا داشت.
امام جمعه دشتی با بیان اینکه مکتب سلیمانی باید جهانی شود و هزاران سلیمانی تربیت کند تاکید کرد: این شهید عزیزِ ما هم دل و جگر داشت به دهان خطر میرفت؛ هم با تدبیر و؛ منطق بود. و شجاعت و منطق و تدبیرِ توأمان داشت.
وی با اشاره به پانزدهم رجب سالروز وفات حضرت زینب سلاماللهعلیها، گفت: امروز جامعه اسلامی ما بیش از هر زمان، نیازمند الگوگیری از سیره حضرت زینب سلاماللهعلیها در صبر، بصیرت اجتماعی، جهاد تبیین و پاسداری از ارزشهای دینی است. زنده نگهداشتن پیام زینبی، تضمینکننده تداوم راه عاشورا و مقاومت در برابر توطئههای دشمنان خواهد بود.
زاهددوست با بیان اینکه پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی در روزهای اخیر جلوهای روشن از پیشرفت علمی، خودباوری ملی و توانمندی جوانان متخصص کشور بود افزود: این موفقیت، پیام روشنی به دوست و دشمن داد که ملت ایران علیرغم فشارها و تحریمها، با توکل بر خدا و تکیه بر دانش بومی مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه میدهد.
وی ادامه داد: وظیفه ما قدردانی از دانشمندان، مهندسان و جوانان نخبهای است که با روحیه جهادی، پرچم پیشرفت کشور را برافراشتهاند و در عین حال، حمایت همهجانبه از مسیر علم و فناوری را یک مسئولیت ملی بدانیم.
مطالبات تأمین معیشت و زندگی روزمره
امام جمعه دشتی با اشاره به اینکه رسیدگی به مطالبات به حق مردم و تأمین معیشت و زندگی روزمره، وظیفهای مهم و همیشگی برای مسئولان است اظهار کرد: امروز گرانیها و فشارهای اقتصادی، دغدغه اصلی مردم است و توجه و اقدام جدی در این زمینه، وظیفه مسئولان در قوای مختلف کشور است.
وی تاکید کرد: مردم عزیز ما هم با بصیرت و تیزبینی کامل، تحولات و مسائل پیرامونی را تحلیل میکنند و نقش و دخالت دشمنان در ایجاد ناآرامیها و فشارها را فراموش نکنند.
زاهددوست تصریح کرد: آنچه امروز دشمن دنبال میکند، اختلال در آرامش جامعه و ناامید کردن مردم از مسیر پیشرفت کشور است، بنابراین هوشیاری و اعتماد به ظرفیتهای داخلی و مسئولان متعهد، بهترین راه مقابله با این فشارهاست.
وی افزود: ملت ما با اتکا به خداوند متعال و وحدت، میتواند هم مطالبات قانونی و بحق خود را پیگیری کند و هم راه دشمنان برای سوءاستفاده را ببندد.
امام جمعه دشتی گفت: امید آن است که همه بخشهای کشور، با برنامهریزی، عدالت و شجاعت در تصمیمگیری، آرامش، رفاه و پیشرفت مردم را تضمین کنند و راه توسعه پایدار و استقلال ملی را با قوت ادامه دهند.
نظر شما