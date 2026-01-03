به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل شنبهشب در یادواره شهید شاخص استان بوشهر، شهید ابراهیم یگانه در سیراف اظهار داشت: هر کس در یادواره شهدا شرکت میکند، در حقیقت میهمان و طلبیده شهدا است و این یادوارهها فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای شهدا و یادآوری رشادتهای آنها است.
وی با اشاره به افتتاح درمانگاهی به نام شهید یگانه گفت: افتتاح این مرکز درمانی نشاندهنده اهتمام سپاه در پاسداشت یاد و نام شهدا و خدمترسانی به مردم است. یاد و نام شهدا باید در زندگی روزمره ما نیز زنده بماند و مسیر ما را روشن کند.
سردار خرم دل ادامه داد: اگر دقیق نگاه کنیم، زندگی شهدا برای امروز و فردای ما الگو و راهگشا است. شهدا با ایثار و فداکاری خود نشان دادند که پایبندی به ارزشها و دین، میتواند مسیر یک ملت را تغییر دهد.
وی افزود: جنگ فکری و فرهنگی امروز ما با دشمنان، بسیار پیچیدهتر و سختتر از جنگهای نظامی گذشته است و دشمن با استفاده از رسانهها و عملیات روانی تلاش میکند افکار و روحیه مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید بدانند که ما طلبکار انقلاب نیستیم بلکه بدهکار آنیم. مسئولیتهای امروز ما فرصتی برای خدمت است و هر کوتاهی، امانتداری ناقص خواهد بود.
وی با اشاره به خطرات ناشی از غفلت مسئولان گفت: گاهی وقتی مسئولیت به دست میآوریم، ممکن است خود را گم کنیم و از مسیر اصلی فاصله بگیریم؛ بنابراین همیشه باید مراقب باشیم و با دقت و تعهد کار کنیم.
سردار خرم دل تاکید کرد: خطرناکترین تهدید دشمن، نه موشک و توپ، بلکه عملیات روانی علیه مردم است که میتواند بنیانهای اجتماعی و روحیه ملی را هدف قرار دهد.
وی در پایان اظهار داشت: ایرانی همواره دینمحور، با شرف و وطندوست بوده و همین ویژگیها باعث شده که ملت ایران در طول تاریخ در برابر ظلم و بیعدالتی ایستادگی کند و ارزشهای خود را حفظ نماید.
