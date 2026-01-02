به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهر ضمن بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم، ابراز کرد: همان‌گونه که در جنگ نظامی و رسانه‌ای نیازمند آرایش مناسب هستیم، در جنگ اقتصادی نیز باید آرایش اقتصادی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دولت از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی که به ضرر مردم است، دوری کند، افزود: مسئولان باید با هم‌افزایی، فشارهای اقتصادی را کاهش دهند.

امام جمعه دامغان ضمن قدردانی از مردم و بازاریان دامغان برای هوشیاری و مقابله با موج‌سواری دشمن اظهار داشت: با تصمیمات دقیق و کارشناسانه می‌توان تاب‌آوری اقتصادی جامعه را افزایش داد.

رستمیان با اشاره به سالروز کشف حجاب، ابراز کرد: اقدام رژیم پهلوی حرکتی ضد فرهنگ عفت و نجات ایرانی و اسلامی بود و مردم به مقابله با آن پرداختند.

وی افزود: عفت و غیرت از امور فطری ملت ایران است و دشمن هرگز در تضعیف این ارزش‌ها موفق نخواهد شد.

امام جمعه دامغان در ادامه به فرارسیدن سالروز وفات حضرت زینب (س) از این بانوی گرامی اسلام به الگوی صبر، مقاومت و جهاد تبیین معرفی و اظهار داشت: اگر جهاد تبیین زینبی نبود واقعه کربلا آنگونه که باید در تاریخ ماندگار نمی‌شد.

امام جمعه دامغان در خاتمه یاد و خاطره علامه مصباح یزدی، فرارسیدن سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس مقاومت را یک مکتب دانست و گفت: مکتب مقاومت در جنگ نرم و سخت؛ دشمن را به بن‌بست رسانده و امروز دشمنان اسلام توان تصمیم‌گیری ندارند.