امام جمعه عسلویه: معیشت مردم اولویت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه عسلویه با تبریک ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، به تبیین مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی روز پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه والای امام علی (ع) در اسلام، به نقل از پیامبر اکرم (ص) و روایات اسلامی، محبت ویژه خداوند و اهل آسمان نسبت به آن حضرت را یادآور شد.
امام جمعه عسلویه، پیام رهبر معظم انقلاب به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا را متنی عمیق، راهبردی و دارای دلالتهای تمدنی دانست و تأکید کرد: مسئله اصلی جمهوری اسلامی، مقابله با نظم ناعادلانه نظام سلطه و حرکت بهسوی نظم عادلانه ملی و بینالمللی است.
وی با اشاره به تحولات منطقهای، شکست تهاجم نظامی آمریکا و متحدانش را نتیجه ابتکار، شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی دانست و افزود: دشمن علاوه بر جنگ نظامی، از «تسلیحات انحراف جمعی» در قالب جنگ رسانهای و تبلیغاتی علیه ملت ایران استفاده میکند.
حجتالاسلام محمدی در تحلیل فضای داخلی کشور تصریح کرد: اعتراض و مطالبهگری حق مردم است و گلایههای معیشتی امری طبیعی است، اما اغتشاش، برهمزدن نظم عمومی و هتک حرمت مقدسات و نهادهای امنیتی، خواست دشمنان ملت ایران است و هیچ نسبتی با اعتراض ندارد.
وی تأکید کرد: مردم آگاه هستند که ناامنسازی کشور بخشی از نقشه دشمن است و تبدیل اعتراض به اغتشاش، نهتنها مشکلات را حل نمیکند بلکه مطالبات را بینتیجه میگذارد.
امام جمعه عسلویه همچنین به پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور اشاره کرد و پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» را نمادی از گامهای بلند ایران در عرصه علم و فناوری دانست و آن را چالشی جدی برای غرب و رژیم صهیونیستی برشمرد.
وی اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی دانست و از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، سازمان منطقه ویژه، روحانیون، خیرین و همه نهادهای مشارکتکننده در برگزاری این مراسم تقدیر کرد.
وی در ادامه، سالروز رحلت حضرت زینب (س)، ارتحال آیتالله مصباح یزدی، سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهدای دانشجو، شهدای هویزه و مرزبان شهید مجیدی گرامی داشته شد.
امام جمعه عسلویه از پیگیریهای فرماندار شهرستان در خصوص بهبود وضعیت جاده بساتین قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تسریع در اجرای دستورات، مشکلات تردد و رفتوآمد مردم این منطقه برطرف شود.
نظر شما