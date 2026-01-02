به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه در قالب روشنایی طولی، خط کشی و اجرای شیار لرزاننده با اعتبار ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال اجرا خواهد شد.

حیدری با اشاره به اجرای روشنایی یک کیلومتر از کمربندی اهرم در سنوات گذشته، اظهار داشت: فاز تکمیلی روشنایی این محور به طول ۲ کیلومتر و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین خط کشی و اجرای شیار لرزاننده در دو طرف کمربندی برای افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای در دستور کار است.

معاون راهداری استان بوشهر تاکید کرد: در صورت تأمین اعتبار، این پروژه در نیمه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.