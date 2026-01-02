به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایلام اظهار کرد :۱۳ دی سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش است که به دست رژیم آمریکا مظلومانه به شهادت رسید. آنان در صحنه نبرد جرأت رویایی با او را نداشتند و بطور مظلومانه او را به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: شهادت این مرد بزرگ با هفته مقاومت نامگذاری شده و ما امروز می‌بینیم که مقاومت جهانی در برابر استکبار جهانی روز به روز در حال افزایش است.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: وضعیت امروز جامعه ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت کالاها و ارز بوده که طبیعتاً چنین بازار لجام گسیخته‌ای باعث می‌شود که برخی‌ها اعتراض کنند و البته طبیعی است که مطالبه گری کنند و حق مردم است؛ دولت محترم هم باید پاسخگو باشد و معیشت مردم را سامان دهد.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عنوان کرد: وقتی احساس شود، مسئولانی که باید کار خود را به درستی انجام دهند، اما کوتاهی می‌کنند، لذا مردم مطالبه می‌کنند و مسئولان وظیفه دارند، با ظرفیت‌هایی که کشور در اختیار دارد، مشکلات را حل کنند. مهمترین عامل «ضعف مدیریت» است و هر چند تحریم، مافیا و نیروهای نفوذی هم در این رابطه دخیل است اما اگر «روحیه جهادی» وارد شود، مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تجمعات صنفی، تبدیل به اغتشاش، تخریب اموال و قتل دیگران شود، خلاف قانون و به ضرر کشور است و باید از آن پیشگیری شود. البته همه می‌دانیم عقبه این اغتشاشات و ناامنی‌های و نه اعتراضات به حق مردمی، چه کسانی هستند. وقتی فضای‌مجازی را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم، کسانی فراخوان می‌دهند که دشمن ملت ایران هستند و جنگ ۱۲ روزه را بر ما تحمیل کردند؛ همچنین منافقین و سلطنت‌طلبان هم در جنگ ۱۲ روزه بدون اینکه خجالت بکشند، حامی مهاجمان شدند و در آن زمان، سکوت اختیار کردند.

دشمن به دنبال برادرکشی با احیای شعارهای «زن، زندگی، آزادی» است

امام جمعه ایلام عنوان کرد: مخاطب صحبت‌های ما با تعداد محدودی است که فریب دشمنان را خورده‌اند، وقتی خدا به شما عقل داده و می‌بینید که چه کسانی پشت‌صحنه را مدیریت می‌کنند، چرا باید به آنها گوش کنیم؟ و در زمین آنها بازی کنیم؟

وی افزود: چرا براندازان در انگلیس و کانادا در خارج از کشور نشسته و شما را به حضور در خیابان و ناامنی واردار می‌کنند، اگر عرضه دارند، خودشان به صحنه بیایند. در خارج کشور با وجود خوش‌گذرانی، از شما می‌خواهند وارد شوید. مبلغان براندازی اگر جرأت داشتند، پشت آمریکا و اسرائیل پنهان نمی‌شدند، اگر کسی داعیه دارد، نباید تنها در خارج از کشور نسخه بپیچد، بیاید و ورود کنند، اما عرضه این کار را هم ندارند. اگر اینها طرفدار ایران هستند، چرا در جنگ ۱۲ روزه از آمریکا و اسرائیل حمایت کردند؟ ملت ایران با کسانی که با بمب و موشک مردم مظلوم ما را به شهادت رساندند، همراهی نخواهند کرد.

وی گفت: دشمن به دنبال برادرکشی با احیای شعارهای «زن، زندگی، آزادی» است مشکلاتی داریم و باید حل شود، اما تصور اینکه آمریکا و اسرائیل مشکلات ما را حل می‌کنند، غلط است.

امام جمعه ایلام اظهار کرد: از حوادث لیبی و سوریه باید درس بگیریم، در این کشورها با برجسته کردن اعتراض به گرانی، مردم را به کف خیابان آوردند؛ اما امروز وضعیت سوریه را بینید که مایه عبرت و درس است.

وی ادامه داد: امروز بر ملت ما «ولی‌فقیه» حکومت می‌کند، حتی کسانی که از کشورمان فرار کرده، اعلام می‌کنند که تنها فردی که می‌تواند ایران را به جایگاه افسانه‌ای خود برساند، آیت‌الله خامنه‌ای است و وقتی چنین افتخاری داریم چرا باید حکومت را به دست کسانی داد که عرضه این کار ندارند.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار اضافه کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی نه با گذشته، بلکه با کشورهای اروپایی در حوزه‌های مختلف اعم از علمی، پزشکی، هسته‌ای و.... قابل بررسی است. دشمن از نفوذ ایران و مقاومت جهانی واهمه دارد. امروز نیاز به وحدت و همدلی داریم و وضعیت معیشتی هم با اتحاد تغییر خواهد کرد.