به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدقاسم پیری در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به شگردهای جنگ نرم دشمن اظهار کرد: نظام تحریفگر غرب و جریانهای غربزده داخلی، در عرصه جنگ نرم و ایجاد اختلال شناختی و ادراکی، بهطور گسترده از القای دوقطبیهای کاذب برای انحراف افکار عمومی استفاده میکنند.
وی افزود: در دهه ۹۰، دولتمردان تکنوکرات غربگرا ذیل شعار «تدبیر و امید»، با دوقطبی کاذب «مذاکره یا تحریم»، ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و علمی کشور را معطل برجام کردند و نتیجه آن، تبدیل شدن این دهه به یکی از سختترین دورههای معیشتی و اقتصادی برای مردم بود؛ بهگونهای که همان دولت، خود به عبرت تاریخی بدل شد.
دوقطبیسازی در بستر فتنهها تشدید میشود
امام جمعه موقت محمودآباد نمونه با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۵۰ نهجالبلاغه گفت: در دوران فتنه که زمانه «أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ» است، دوقطبیسازیهای کاذب شدت مییابد و به یکی از مهمترین ابزارهای فتنهگران برای بر هم زدن محاسبات جامعه و انحراف افکار عمومی از اصل واقعیتها تبدیل میشود.
وی تصریح کرد: یکی از دوقطبیهای رایج در شرایط فتنه، دوقطبی دروغین «آزادی و جمهوری اسلامی» است؛ دوقطبیای که معمولاً زمانی در جامعه تزریق میشود که آتش فتنه بالا گرفته و امنیت عمومی در معرض تهدید قرار دارد.
تغییر جای جلاد و شهید؛ شگرد رسانهای دشمن
پیری ادامه داد: در چنین شرایطی، هنگامی که نظام اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی خود برای حفظ جان و مال مردم وارد میدان مقابله با شرارتها میشود، جریانهای فتنهگر تلاش میکنند جای جلاد و شهید را تغییر دهند و جمهوری اسلامی را بهعنوان نظامی دیکتاتور، سرکوبگر و ضد آزادی بیان معرفی کنند.
وی تأکید کرد: این در حالی است که امنیت اجتماعی، آزادی حقیقی و کرامت انسانی مردم، از ارکان اساسی جمهوری اسلامی است و مقابله با اغتشاش، به معنای مقابله با آزادی نیست، بلکه دفاع از حقوق عمومی جامعه است.
مطالبهگری اقتصادی حق مردم است
امام جمعه موقت محمودآباد نمونه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما نسبت به گرانیها، تورم و وضعیت معیشتی مردم گلهمند هستیم و از مسئولان بهصورت جدی مطالبه داریم که هرچه سریعتر برای اصلاح وضعیت اقتصادی، کنترل تورم، مهار گرانیها و نظارت مؤثر بر بازار کالاها اقدام کنند.
وی افزود: مطالبهگری مردم در حوزه اقتصاد، حقی طبیعی و مشروع است و مسئولان موظفاند پاسخگوی این مطالبات باشند.
اغتشاش خط قرمز مردم است
پیری در ادامه تصریح کرد: در عین حال، از اغتشاش، تخریب اموال عمومی و خصوصی و آسیب زدن به امنیت مردم نیز گلایهمند هستیم و کسانی که اعتراض بهحق مردم را به اغتشاش تبدیل میکنند، در مسیر دشمن حرکت میکنند.
وی گفت: از نیروهای خدوم نظامی، انتظامی و اطلاعاتی درخواست داریم با عوامل ایجاد ناامنی و اغتشاش، بدون مماشات و با قاطعیت برخورد کنند تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.
