نبرد سنگین عربستان و امارات در یمن؛ حضرموت بمباران شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیروهای وابسته به «شورای انتقالی جنوب» در استان حضرموت در شرق یمن که از سوی امارات متحده عربی حمایت میشوند، هدف حملات هوایی قرار گرفتند.
درگیریها میان نیروهای وابسته به «شورای انتقالی جنوب» که کنترل استان حضرموت را به دست گرفتهاند و نیروهای وابسته به عربستان که تلاش دارند پایگاههای نظامی این استان را بازپس بگیرند، شدت گرفته است.
در همین چارچوب، نیروهای این شورا که با «نیروهای سپر میهن» وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در یمن درگیر شده بودند، در مناطق مختلف حضرموت هدف حملات هوایی قرار گرفتند.
همچنین منابع نزدیک به دولت یمن اعلام کردند در منطقه «الحَشّه» در دره حضرموت، درگیریهای شدیدی میان نیروهای سپر میهن و عناصر وابسته به شورای انتقالی جنوب جریان دارد.
پیشتر دولت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، از آغاز عملیاتی با عنوان «تحویلگیری مقرهای نظامی» در استان حضرموت خبر داده بود؛ استانی که اخیراً به کنترل «شورای انتقالی جنوب» مورد حمایت امارات درآمده است.
شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات، سوم دسامبر با عملیاتهای نظامی، کنترل استانهای شرقی حضرموت و المهره را که تا مرزهای عربستان سعودی و عمان امتداد دارند، در دست گرفت.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی نیز ۳۰ دسامبر اعلام کرد در بندر مکلا در استان حضرموت، برخی سلاحها و تجهیزات نظامی متعلق به «شورای انتقالی جنوب» را هدف قرار داده است.
این ائتلاف تأکید کرد دو کشتی حامل تجهیزات جنگی بدون هماهنگی با فرماندهی ائتلاف، از بندر فجیره امارات به بندر مکلا منتقل شده بودند.
در همین حال، دولت یمن ۳۰ دسامبر از لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات متحده عربی خبر داد.
وزارت خارجه عربستان نیز به درخواست دولت یمن، از امارات خواست نیروهای خود را از خاک یمن خارج و از هرگونه حمایت نظامی یا مالی از طرفهای درگیر خودداری کند.
ریاض اقدامات امارات در اعزام نیروهای «شورای انتقالی جنوب» به حضرموت و المهره، در نزدیکی مرزهای جنوبی عربستان را «تهدیدی علیه امنیت ملی» توصیف کرده است.
امارات نیز در پی تشدید تنشها با عربستان، اعلام کرد تیمهای موسوم به «مبارزه با تروریسم» خود در یمن را به صورت داوطلبانه منحل کرده است.
