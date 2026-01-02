برخورد قاطع با اخلالگران نظم عمومی؛ اعتراض باید قانونی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی در پیامی اعلام کرد: هرگونه اعتراض مشروع بایستی از مسیر قانونی آن انجام و اقدام خارج از آن جرم تلقی گردیده و عاملین آن مسؤول جبران کلیه خسارات جانی و مالی به مردم و اموال عمومی و خصوصی هستند.

وی افزود: هر اقدامی که همسو با دشمن موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و ورود خسارت به اموال و نفوس مردم یا در ارتباط با اهداف رسانه‌های معاند صورت گیرد، از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب و بر اساس قوانین حاکم، برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با عاملین آن صورت می‌گیرد.

دادستان همدان در ادامه از قاطبه شهروندان همدان که با بصیرت کافی و آگاهی از توطئه‌های دشمنان، پشتیبان نیروهای نظامی و انتظامی هستند، تشکر کرد.

نجفی خطاب به «معدود افراد فریب خورده» هشدار داد: در صورت عدم توجه به هشدارها و خدشه به امنیت عمومی، ضابطین مکلفند به عنوان جرم مشهود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دستورات قضائی صادره، برخورد قاطعانه در راستای تأمین امنیت مردم معمول و متهمین را بازداشت و جهت اقدامات مقتضی تحویل مقامات قضائی نمایند.