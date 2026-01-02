  1. استانها
دادستان رباط‌کریم: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است

رباط کریم- دادستان رباط‌کریم تأکید کرد اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به مسائل اقتصادی حق قانونی آنهاست و دستگاه قضایی با اخلالگران نظم عمومی برخورد قاطع می‌کند.

محمد یوسف‌وند، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز به مسائل اقتصادی و معیشتی، اعلام کرد: دستگاه قضائی با هرگونه اخلال در نظم عمومی و اقدامات غیرقانونی، برخورد قاطع خواهد داشت.

وی افزود: اعتراض قانونی محترم است، اما تخریب اموال عمومی، تمرد در برابر مأموران، فراخوان به تجمعات غیرمجاز، تهدید و توهین مصداق جرم بوده و با پاسخ قضائی مواجه خواهد شد.

دادستان رباط‌کریم تصریح کرد: مراجع امنیتی و قضائی تحرکات غیرقانونی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، در چارچوب قانون وارد عمل خواهند شد.

یوسف‌وند همچنین بر ضرورت پاسخگویی مدیران اجرایی به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان موظف‌اند برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در پایان هشدار داد: هرگونه اقدام مجرمانه در فضای مجازی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهد، شناسایی شده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

