خبرگزاری مهر- مجله مهر: میدان امام خمینی(ره) بیش از ده روز است که از یک میدان شهری فاصله گرفته و به کارگاهی زنده بدل شده است جایی که هر روز، بخشی از یک روایت از کمپین «تکرار میشود» در آن جاگذاری میشود. از نخستین قطعات سازه تا جزئیترین بخشهای «در خیبر»، همهچیز در حال ساخت، تنظیم و نصب است تا برای رونمایی فردا ولادت مولای متقیان حضرت علی علیهالسلام آماده شود.
در این میدان، تکاپو قطع نمیشود. گروهی مجسمههای نبرد خیبر را در محیط برای اجرای بزرگ پرفورمنس جا گذاری و صحنههای تاریخی را در قالب حجم و فرم بازسازی میکنند؛ چند متر آنسوتر، نماد کعبه آرامآرام قد میکشد. قطعههای در خیبر یکییکی سر جای خود مینشینند و میدان، بیش از هر زمان دیگر، به صحنهای تبدیل شده که روایتهای تاریخی، هنری و مقاومت در آن به هم به رویداد بزرگ میرسند.
هیجان، فقط در حرکت دستها و صدای ابزارها و پیچ و مهرهها و آهنها خلاصه نمیشود بلکه در نگاههاست و همه منتظرند. منتظر لحظهای که فیگور نهایی از زیر پوشش بیرون بیاید و «در خیبر» معنای کاملش را پیدا کند. میدان امام خمینی (ره) این روزها پر از زمزمه و حدس است انگار هر کسی از گوشهای میپرسد: فیگور چه زمانی نصب میشود؟
در میان همین رفتوآمدها، سراغ یکی از مسئولان بخش ساخت سازهها برای اجرای تئاتر این رویداد بزرگ میروم، البته همه مشغول یک کاری در آن فضای بزرگ هستند، میپرسم این بخش مربوط به چه اتفاقی است که به اجرای ارکستر سمفونیک اشاره میکند و کیگوید برای اجرای پرفورمنس و رونمایی «در خیبر» و فیگوری که قرار است روایت را به اوج برساند، سن را آماده میکنیم وقتی به برخی از سازهها و مجسمهها نگاه میکنم این موضوع در ذهنم نقش میبندد که اینها فقط المان بصری نیستند بلکه نقطه کانونی این روایت تاریخی خواهد بود.
خیبر، فقط نام یک دژ تاریخی نیست؛ مفهومی است که از دل تاریخ برخاسته و امروز در جغرافیای سیاست و مقاومت دوباره جان گرفته است. از آن روز که در قلعهای آهنین با دستان مولایمان علی علیهالسلام از جا کنده شد، تا امروز که دژهای بهظاهر نفوذناپذیر استکبار یکییکی ترک برمیدارند، «خیبر» به نشانهای زنده در گفتمان مقاومت بدل شده است.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری در پشت صحنه رویداد بزرگ فاتح خیبر به «مهر» میگوید، بزرگترین نمایش میدانی را در سطح شهر خواهیم داشت و گروه ارکستر ۵۰ نفره به عنوان مکمل این نمایش به اجرای موسیقی خواهند پرداخت و البته چهرههای شایسته و هنرمندان در این نمایش حضور دارند.
محمدخانی ادامه میدهد، بعضی از بدخواهان نسبت به کمپین تکرار خواهد شد واکنش نشان دادند، اما ما ملت فراموشکاری نیستیم و خباثتها و دشمنیهای جریانهای مقابل ملت ایران را فراموش نمیکنیم از ابتدای ایران در اوج آن در تاریخ اسلام و عصر جاری. از همین رو کمپین تکرار خواهد شد مقابل کمپین مقابل ایرانیان زانو خواهید زد قرار است شکستهای تاریخی دشمنان ایران و پیروزی بزرگ ملت ایران را مرور کند.
باید بدانیم که خیبر نماد تمرکز قدرت دشمنانی بود که خود را شکستناپذیر میدانستند و فتح آن، صرفاً یک پیروزی نظامی نبود چون فرو ریختن هیمنهای بود که بر ظلم و تکبر استوار شده بود. امروز نیز همین تصویر، در قامت رژیم صهیونیستی و حامیان جهانیاش بازتولید شده دژهایی که با اتکا به سلاح، رسانه و قدرت سیاسی، منطقه را در آتش نگه داشتهاند. اما آنچه خیبر را فرو ریخت، ایمان و عدالت بود؛ همان عناصری که امروز نیز ستونهای استکبار را سست کرده است.
در روایت تاریخی خیبر، لحظهای هست که سرنوشت نبرد تغییر میکند؛ زمانی که در قلعه از جا کنده میشود و مسیر فتح گشوده در ادامه و خوانش معاصر این روایت، مقاومت اسلامی همان لحظه تاریخی را بازآفرینی کرده است؛ از میدانهای نبرد تا عرصههای امنیتی و رسانهای و در این میان، نام سردار حاج قاسم سلیمانی بهعنوان نماد «فاتح خیبر زمانه» برجسته میشود و روایتی که در قالب نمایش «ایرانمرد» و طراحی این سازهها بازتاب یافته، دقیقاً بر همین نقطه دست میگذارد: مردانی که با ایمان، مفهوم ذلت را از فرهنگ مقاومت حذف کردند.
برگزاری این رویداد در آستانه میلاد حضرت علی علیهالسلام و همزمان با سالروز شهادت سردار سلیمانی، حامل پیامی فراتر از کلمات است و این همزمانی، پیوندی عمیق را یادآوری میکند پیامی که در دل این تقارن نهفته است.
در این میان، «فاتح خیبر» تنها نماد نیست بلکه نقشه راهی است برای فهم گذشته، تحلیل حال و تصور آینده، وعده «تکرار خواهد شد»، خبر از نسلی میدهد که آمادهاند دژهای تازه استکبار را فرو بریزند. میدان حالا بیش از همیشه آماده است؛ آماده برای لحظهای که انتظار، جای خود را به تصویر عظیم و مهم بدهد و دوباره روایتهای کم نظیر به قلب شهر بیاید.
