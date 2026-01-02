به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: در جریان اغتشاشات شب گذشته یازدهم دیماه در شهرستان خرمآباد یکی از عاملین اصلی تروریستی هدایت شده توسط سرویسهای بیگانه که برای به آشوب کشاندن اعتراضات و اجرای پروژه کشتهسازی مأمور شده بود با بررسی و پایش دوربینهای شهری و رصد میدانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توسط پاسداران گمنام امامزمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان شناسایی و دستگیر شد.
پس از دستگیری و بررسی خودرو و مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلاشینکف، سهتیغه خشاب، دو عدد کلت کمری، تعدادی زیادی فشنگ جنگی، چاشنی انفجاری و باروت کشف گردید.
شواهد و رصدهای فنی و اطلاعاتی در روزهای اخیر نشاندهنده دستهای پشت پرده ضدانقلاب، منافقین و عوامل نفوذی و سرویسهای اطلاعاتی دشمن، در تحریک و هدایتبخشی این ناآرامیهاست.
سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام مینمایند با توجه تلاش و هدایت عاملین سرویسهای اطلاعاتی به سمت پروژه کشتهسازی و به حاشیه کشاندن اعتراضات، به جهت حفظ سلامت و مراقبت از فرزندان خود از هر گونه حضور در تجمعات اخیر برای تخلیه هیجانات جوانی جلوگیری به عملآورند.
و همچنین به عاملان، آمران و محرکان اینگونه حوادث که امنیت ملی و آرامش مردم را هدف گرفتهاند، هشدار میدهد با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد و هیچگونه بیانضباطی و اقدام علیه امنیت عمومی تحمل نخواهد شد.
