  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

دستگیری یکی از عاملین اصلی پروژه کشته‌سازی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای از دستگیری یکی از عاملین اصلی پروژه کشته‌سازی در شهر خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در جریان اغتشاشات شب گذشته یازدهم دی‌ماه در شهرستان خرم‌آباد یکی از عاملین اصلی تروریستی هدایت شده توسط سرویس‌های بیگانه که برای به آشوب کشاندن اعتراضات و اجرای پروژه کشته‌سازی مأمور شده بود با بررسی و پایش دوربین‌های شهری و رصد میدانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توسط پاسداران گمنام امام‌زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان شناسایی و دستگیر شد.

پس از دستگیری و بررسی خودرو و مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلاشینکف، سه‌تیغه خشاب، دو عدد کلت کمری، تعدادی زیادی فشنگ جنگی، چاشنی انفجاری و باروت کشف گردید.

شواهد و رصدهای فنی و اطلاعاتی در روزهای اخیر نشان‌دهنده دست‌های پشت پرده ضدانقلاب، منافقین و عوامل نفوذی و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، در تحریک و هدایت‌بخشی این ناآرامی‌هاست.

سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام می‌نمایند با توجه تلاش و هدایت عاملین سرویس‌های اطلاعاتی به سمت پروژه کشته‌سازی و به حاشیه کشاندن اعتراضات، به جهت حفظ سلامت و مراقبت از فرزندان خود از هر گونه حضور در تجمعات اخیر برای تخلیه هیجانات جوانی جلوگیری به عمل‌آورند.

و همچنین به عاملان، آمران و محرکان این‌گونه حوادث که امنیت ملی و آرامش مردم را هدف گرفته‌اند، هشدار می‌دهد با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد و هیچ‌گونه بی‌انضباطی و اقدام علیه امنیت عمومی تحمل نخواهد شد.

کد خبر 6710592

نظر شما

    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 5
      پاسخ
      هشدار ندهید ، قبل از اقدام به درک واصلشان کنید
    • ناشناس IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      4 5
      پاسخ
      اعدامشان کنید همشون را
    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 3
      پاسخ
      اینها را صدا و سیما طی برنامه مفصلی باید نشان بدهد همراه با اعترافات متهم والا پیام دادن ویا گزارش بدون تصویر هیچ تاثیری نمیکند

