به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، این تجمع از ساعات اولیه غروب آغاز شد و تعدادی از افراد حاضر سعی در ایجاد فضای تنشآلود در یکی از نقاط پرتردد شهر داشتند.
شماری از افراد حاضر در صحنه در قالب حلقههای ارتباطی مشخص، نقش هدایت و تحریک دیگر افراد را بر عهده داشتهاند.
در جریان این تحرکات، نیروهای یگان ویژه انتظامی با استقرار در محورهای منتهی به میدان توحید و مسدودسازی مسیرهای تردد، اقدامات کنترلی لازم را برای جلوگیری از گسترش ناآرامیها به عمل آوردند.
گزارشها حاکی است بخشی از افراد حاضر در این تجمع به اموال عمومی آسیب رسانده و در برخی مسیرهای اصلی منتهی به میدان توحید اقدام به روشن کردن آتش کردهاند.
این اقدامات موجب بروز اختلال در تردد شهروندان و تعطیلی فعالیت واحدهای صنفی اطراف میدان شد.
با وجود تلاش نیروهای انتظامی برای پایان دادن به تجمع، درگیریها به صورت پراکنده در برخی معابر اطراف از جمله خیابان جوادالائمه، مسیر ۲۰ متری زاد و محورهای منتهی به پل نیروگاه و پل امینیبیات ادامه یافت اما به تدریج تحت کنترل قرار گرفت.
بررسی شعارها و رفتارهای ثبتشده از سوی تجمعکنندگان نشان میدهد این افراد مطالبات معیشتی یا صنفی مشخصی را دنبال نمیکردند و محور اصلی اقدامات آنان بر ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش عمومی شهر متمرکز بوده است.
شماری از حاضرین در اطراف شلوغیها افراد عبوری و رهگذر بودند که صرفاً برای تماشای وضعیت به منطقه آمده بودند.
رصد میدانی حاکی از آن است که برخی از افراد حلقههای اصلی به دلیل نوع پوشش و نوع گفتار، به نظر میرسد قمی نبوده اند و وارد قم شدند.
قم- همزمان با غروب روز جمعه، گروهی محدود از افراد با حضور در میدان توحید قم اقدام به تجمع کردند که با واکنش نیروهای انتظامی و تلاش برای بازگرداندن آرامش به محدوده یادشده همراه شد.
