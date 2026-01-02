به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس رسانه ملی، نقش صداوسیما را در اطلاع‌رسانی، ترویج معارف دینی و حفظ ارزش‌های اسلامی، مهم و اثرگذار خواند و بر هم‌افزایی حوزه علمیه و رسانه ملی در مسیر غنی‌سازی برنامه‌های معارفی تأکید کرد.



وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری گسترده از آموزه‌های دینی، معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و نهج‌البلاغه در برنامه‌های رسانه ملی، گفت: هرچه کلام امیرالمؤمنین علی (ع) در رسانه‌ها بیان شود، برای مردم تازگی دارد و استفاده از این محتواها می‌تواند در جامعه و حتی در جهان غوغا ایجاد کند.



وی با اشاره به جایگاه ویژه حوزه‌های علمیه در برنامه‌های صداوسیما گفت: حوزه علمیه دارای منابع عظیم علمی و گروه‌های تخصصی متعدد است که می‌تواند نقش مؤثری در غنی‌سازی برنامه‌های معارفی رسانه ملی ایفا کند.



این مرجع تقلید بر ضروت چاره‌اندیشی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی و نیز توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف نیز توجه داد و افزود: رسانه ملی می‌تواند با آموزش صحیح و معرفی الگوهای رفتاری مناسب، آثار و برکات حجاب و عفاف را برای جامعه تبیین کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین با قدردانی از خدمات و تلاش‌های رسانه ملی، نقش صداوسیما را در اطلاع‌رسانی، ترویج معارف دینی و حفظ ارزش‌های اسلامی مهم و اثرگذار دانست و با اشاره به مسئولیت سنگین رسانه ملی در شرایط کنونی، برای موفقیت، توفیق و عاقبت‌به‌خیری مدیران و دست‌اندرکاران سازمان صداوسیما دعا و بر ضرورت تداوم این تلاش‌ها در مسیر خدمت به دین و جامعه تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گرانی را یکی از دغدغه‌های جدی جامعه دانست و اظهار کرد: امروز قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند، درحالی‌که حقوق و دستمزد سالی یک‌بار افزایش می‌یابد. کارگران و حقوق‌بگیران در این شرایط چگونه باید زندگی کنند و چه کسی پاسخگوی این

وضعیت است. مشکلات باید صریح با مردم در میان گذاشته و پیگیری شود.



این مرجع عالیقدر به برخی مطالبات اساسی مردم ازجمله مسکن، تعطیلی‌های بی‌ضابطه مدارس و وضعیت نظام بانکی کشور اشاره و بیان کرد: در حوزه اجاره مسکن، افزایش بی‌ضابطه رهن و اجاره، مستأجران را با مشکلات جدی مواجه کرده و لازم است قوانین مشخصی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها وضع شود. آموزش‌وپرورش هم باید برای تعطیلی‌ها ضابطه و قانون مشخص داشته باشد تا به کیفیت آموزش دانش‌آموزان آسیب وارد نشود.



آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به مشکلات جوانان درزمینه ازدواج، مسکن و تهیه جهیزیه، از خیرین خواست در این حوزه فعال‌تر شوند و افزود: رسانه ملی می‌تواند با معرفی خیرین و ظرفیت‌های آنان، انگیزه کمک به ازدواج جوانان را افزایش دهد.



وی راه‌اندازی فرودگاه قم را نیز از مطالبات مهم مردم این استان دانست و گفت: قم شهری متعلق به جهان اسلام است و فرودگاه این شهر می‌تواند ازنظر اقتصادی و فرهنگی بسیار اثرگذار باشد.



در ادامه این دیدار، رئیس رسانه ملی با اشاره به تأکید آیت‌الله مکارم شیرازی در سال گذشته بر استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه، گفت: امسال با امضای توافق‌نامه مشترک میان حوزه علمیه و صداوسیما، همکاری‌های عملیاتی آغاز شده و از این ظرفیت‌ها برای غنی‌سازی برنامه‌های معارفی استفاده خواهد شد.



وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره شبکه نمایش خانگی، بر لزوم نظارت جدی بر تولیدات این حوزه تأکید کرد و افزود: رسانه ملی با وجود فشارها، تلاش می‌کند نظارت‌ها را بر اساس قانون و تأکیدات مقام معظم رهبری با جدیت دنبال کند.



رئیس رسانه ملی در پایان تصریح کرد: صداوسیما با وجود مشکلات اقتصادی و مطالبات مردمی، وظیفه خود می‌داند صدای مردم را به گوش مسئولان برساند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

