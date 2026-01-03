  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

دانشگاه رازی: کلاس‌ها از ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه مجازی برگزار می‌شود

کرمانشاه- معاونت آموزشی دانشگاه رازی اعلام کرد بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، کلاس‌های آموزشی دانشگاه در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر معاونت آموزشی دانشگاه با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات فعالیت‌های آموزشی در بازه زمانی یکشنبه ۱۴ دی‌ماه لغایت چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه را تشریح کرد.

بر اساس این اطلاعیه و در پی دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم، تمامی کلاس‌های آموزشی دانشگاه در این بازه زمانی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی آموزشی بر همین اساس خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه تصریح کرد: در صورت عدم امکان تغییر زمان برگزاری جلسات دفاع، این جلسات صرفاً به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و آزمون‌های پایانی نیمسال تحصیلی نیز طبق برنامه قبلی و به‌صورت حضوری از تاریخ ۱۸ دی‌ماه آغاز می‌شود.

