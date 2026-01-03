به گزارش خبرنگار مهر معاونت آموزشی دانشگاه با صدور اطلاعیهای جزئیات فعالیتهای آموزشی در بازه زمانی یکشنبه ۱۴ دیماه لغایت چهارشنبه ۱۷ دیماه را تشریح کرد.
بر اساس این اطلاعیه و در پی دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم، تمامی کلاسهای آموزشی دانشگاه در این بازه زمانی بهصورت مجازی برگزار میشود و برنامهریزی آموزشی بر همین اساس خواهد بود.
معاونت آموزشی دانشگاه تصریح کرد: در صورت عدم امکان تغییر زمان برگزاری جلسات دفاع، این جلسات صرفاً بهصورت حضوری برگزار خواهد شد و آزمونهای پایانی نیمسال تحصیلی نیز طبق برنامه قبلی و بهصورت حضوری از تاریخ ۱۸ دیماه آغاز میشود.
