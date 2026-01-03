  1. استانها
  2. البرز
دانشگاه آزاد در البرز روز یکشنبه تعطیل است

کرج - فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه تعطیل بوده و حضور دانشجویان در دانشگاه در این دو روز امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز طی اطلاعیه‌ای ضمن تبریک فرارسیدن سالروز میلاد مولی‌الموحدین، حضرت علی (ع) و روز پدر، گفت: به اطلاع دانشجویان و استادان گرامی می‌رساند؛ با توجه به در پیش بودن امتحانات پایان‌ترم و ضرورت آماده‌سازی فضاها و چیدمان کلاس‌ها به همین منظور، فعالیت آموزشی دانشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه تعطیل بوده و حضور دانشجویان در دانشگاه در این دو روز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد برگزاری هرگونه کلاس جبرانی در روزهای مذکور صرفاً به‌صورت مجازی و از طریق سامانه وادانا انجام خواهد شد. بدیهی است دانشجویان محترم از مراجعه حضوری به دانشگاه در روزهای یادشده خودداری نموده و صرفاً در ایام امتحانات، مطابق برنامه زمان‌بندی مندرج در کارت ورود به جلسه، در ساعت مقرر در محل برگزاری آزمون حضور به‌هم رسانند (برنامه امتحانات طبق تقویم اعلام‌شده بدون تغییر برگزار خواهد شد)

کلیه درخواست‌های دانشجویی در این دو روز نیز از طریق سامانه حامی (ایمیل دانشجویی) صورت می‌گیرد و فعالیت کارکنان در این روزها به‌صورت حضوری خواهد بود.

