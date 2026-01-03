رشد ۵۱ درصدی معتکفین در کاشمر

حجت الاسلام محمد حسین صداقتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی با شعار «ایران مرد»، اظهار کرد: با اشاره به اینکه در اعتکاف امسال اوج‌گیری شور و اشتیاق معنوی مردم، به‌ویژه نسل جوان، برای حضور در این عبادت جمعی را شاهد بودیم که که حدود ۳ هزار نفر در قالب مراسم اعتکاف، در ۳۲ مسجد شهری و روستایی شهرستان کاشمر حضور دارند و سه روز را در فضای معنوی مساجد به عبادت، خودسازی و انس با قرآن کریم می‌پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر با اشاره به مقایسه آمار اعتکاف امسال با سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته، یک‌هزار و ۹۲۰ نفر در ۲۴ مسجد شهرستان معتکف شده بودند که آمار امسال در مقایسه با آن، رشد بیش از ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ رشدی که می‌توان آن را خیره‌کننده و کم‌نظیر دانست.

وی این افزایش چشمگیر را یک دستاورد مهم فرهنگی برشمرد و ادامه داد: این موفقیت تنها محدود به افزایش تعداد معتکفان نیست، بلکه رشد تعداد مساجد میزبان مراسم اعتکاف از ۲۴ مسجد به ۳۲ مسجد نیز نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌ها و آمادگی بیشتر مساجد شهری و روستایی برای میزبانی از این آئین الهی است.

صداقتی با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت مردمی در تحقق این آمار قابل توجه گفت: فرهنگ‌سازی مؤثر، اطلاع‌رسانی هدفمند، همکاری ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی، در کنار آماده‌سازی مناسب فضای مساجد، نقش کلیدی در استقبال پرشور مردم از مراسم اعتکاف امسال داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر خاطرنشان کرد: آئین اعتکاف، فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، بازگشت به خود و تحکیم پیوندهای دینی و اجتماعی است و استقبال گسترده مردم کاشمر از این مراسم، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و دینی این شهرستان است.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار این روند و حمایت نهادهای فرهنگی، شاهد تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ معنویت و حضور پررنگ‌تر جوانان در برنامه‌های دینی و مذهبی در سال‌های آینده باشیم.