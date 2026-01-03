حجت‌الاسلام علی کماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و روز پدر اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم و این ایام مبارک را به عموم مردم مؤمن تبریک عرض می‌کنیم.

وی افزود: همزمان با ایام اعتکاف ماه مبارک رجب، در شهرستان صحنه حدود ۳۳۰ نفر در سه مسجد معتکف شده‌اند که دو مسجد در سطح شهر و یک مسجد در روستاها میزبان معتکفان هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه تصریح کرد: در یکی از مساجد، ۲۷۰ نفر از خواهران به‌ویژه دانش‌آموزان و جمعی از مادران و دختران حضور دارند و در مسجد دیگر ۲۱ نفر از برادران معتکف شده‌اند، همچنین ۳۶ نفر نیز در یکی از مساجد روستایی به انجام این فریضه معنوی مشغول هستند.

کماسی خاطرنشان کرد: شش نفر به‌عنوان سفیران هدایت شامل سه نفر از مبلغات و سه نفر از روحانیون در این برنامه حضور دارند که وظیفه آموزش، تفسیر و قرائت آیات قرآن و اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» را بر عهده دارند.

وی در پایان گفت: برنامه‌های متنوعی همچون نماز جماعت، دعا و سایر اعمال عبادی در طول ایام اعتکاف برگزار می‌شود و امیدواریم خداوند متعال طاعات و عبادات همه معتکفان را مورد قبول درگاه خود قرار دهد.