جواد کارکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مراسم با هدف تقویت انس نوجوانان با مسجد و فراهم کردن فرصتی برای رشد معنوی آنها برگزار است، افزود: حضور نوجوانان در این مراسم، فرصتی است برای رشد روحی و ایجاد دوستیهای سالم که تأثیرات مثبت آن در زندگی فردی و اجتماعی آنها مشهود خواهد بود.
وی همچنین اظهار داشت: برنامههایی نظیر محفل قرآنی، کلاسهای معرفتی، حلقههای صالحین و مسابقات فرهنگی در کنار عبادت و تهذیب نفس، برای نوجوانان در نظر گرفته شد تا علاوه بر تقویت ایمان، روحیه اجتماعی و فرهنگی آنها نیز تقویت شود.
مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای فقیه محله با اشاره به استقبال بیشتر نوجوانان نسبت به سال گذشته، گفت: این استقبال بیشتر نشاندهنده تأثیرگذاری اعتکاف بر نوجوانان و انس آنان با مراسمهای مذهبی و دینی است. نوجوانان شرکتکننده سال گذشته نیز با دوستان خود در این مراسم حضور دارند که این امر نشاندهنده موفقیت این رویداد است.
