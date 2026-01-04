  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

اعتکاف نوجوانان موجب تقویت ارتباط آنها با مسجد و آموزه‌های دینی می‌شود

جویبار - مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای فقیه محله مسجد صاحب الزمان شهرستان جویبار با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف برای دومین سال متوالی گفت: در این مراسم معنوی، ۸۰ نوجوان حضور دارند.

جواد کارکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مراسم با هدف تقویت انس نوجوانان با مسجد و فراهم کردن فرصتی برای رشد معنوی آنها برگزار است، افزود: حضور نوجوانان در این مراسم، فرصتی است برای رشد روحی و ایجاد دوستی‌های سالم که تأثیرات مثبت آن در زندگی فردی و اجتماعی آنها مشهود خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: برنامه‌هایی نظیر محفل قرآنی، کلاس‌های معرفتی، حلقه‌های صالحین و مسابقات فرهنگی در کنار عبادت و تهذیب نفس، برای نوجوانان در نظر گرفته شد تا علاوه بر تقویت ایمان، روحیه اجتماعی و فرهنگی آنها نیز تقویت شود.

مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای فقیه محله با اشاره به استقبال بیشتر نوجوانان نسبت به سال گذشته، گفت: این استقبال بیشتر نشان‌دهنده تأثیرگذاری اعتکاف بر نوجوانان و انس آنان با مراسم‌های مذهبی و دینی است. نوجوانان شرکت‌کننده سال گذشته نیز با دوستان خود در این مراسم حضور دارند که این امر نشان‌دهنده موفقیت این رویداد است.

