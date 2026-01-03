اجرای روشنایی طولی محور «آبپخش- میاندشت» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه در راستای پاسخ به مطالبات مردمی به طول ۵ کیلومتر و اعتبار ۸۸ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.

رستمی با اشاره به اینکه اجرای روشنایی طولی و نقطه‌ای در محورهای استان خصوصاً مقاطع حادثه خیز از اولویت‌های این اداره‌کل است، اظهار داشت: از ابتدای امسال ۵ کیلومتر روشنایی طولی در محورهای مواصلاتی استان اجرایی شده است.

وی یادآور شد: طرح‌های روشنایی در محورهای مواصلاتی، تونل‌ها و نقاط حادثه خیر استان، نقش مهمی در افزایش ایمنی عبور و مرور و بهبود دید رانندگان در شرایط کم‌نور و مه‌گیر خواهد داشت.