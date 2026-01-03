۸۶۰۰ دانش آموز آذربایجان غربی معتکف شدند؛۵۶ مسجد میزبان نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی پیش از ظهر شنبه در جمع دانش آموزان معتکف در محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه از ثبتنام ۸ هزار و ۶۴۰ دانشآموز برای شرکت در آئین اعتکاف امسال خبر داد و گفت: مشارکت دانشآموزان نسبت به پارسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه امسال آئین اعتکاف دانشآموزی در سطح استان در ۵۶ مسجد برگزار میشود، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۸۶۴۰ دانشآموز برای شرکت در اعتکاف ثبتنام کردهاند، افزود: پیشبینی ما رسیدن این آمار به حدود ۹ هزار نفر است.
صمیمی با اشاره به آمار سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته حدود ۷ هزار دانشآموز در اعتکاف شرکت کرده بودند که امسال با رشد نزدیک ۲۰ درصدی مشارکت دانشآموزان شاهد حضور ۸۶۴۰ نفر در مراسم اعتکاف هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تأکید بر نقش تربیتی اعتکاف در سنین نوجوانی گفت: اعتکاف فرصتی برای راز و نیاز با خدا، عبادت، روزهداری، دعا و تقویت ارتباط معنوی است و این فضا میتواند بهعنوان پایه و اساس تربیت دینی در دوران نوجوانی اثرگذار باشد و در آینده رفتارها و عادات دینی دانشآموزان را تقویت کند.
وی همچنین حضور معلمان در کنار دانشآموزان در مراسم اعتکاف را از نکات مهم تربیتی دانست و افزود: زمانی که معلمی که در کلاس درس به مسائل دینی و تربیتی تأکید دارد، در کنار همان دانشآموز در اعتکاف حضور پیدا میکند، این همراهی و عاملیت معلم میتواند تأثیر عمیقتری در تربیت و شکوفایی دانشآموزان داشته باشد.
صمیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: دشمنان تصور میکردند با شهادت رساندن شهید سلیمانی میتوانند ریشه اسلام و مقاومت را بخشکانند، اما امروز شاهد هستیم که این مسیر نهتنها متوقف نشده، بلکه با قدرت و استحکام بیشتری ادامه یافته است.
