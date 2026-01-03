آیت الله فلاحتی: اعتکاف بستری برای بازتولید هویت دینی جامعه است

آیت‌الله رسول فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه معنوی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف با محصور کردن مؤمنان برای حداقل سه روز در فضای مسجد، فرصتی بی‌بدیل برای انقطاع آگاهانه از تعلقات دنیوی فراهم می‌کند و زمینه تمرکز بر مناجات، توبه و تدبر در کلام الهی را مهیا می‌سازد.

رئیس ستاد اعتکاف گیلان افزود: این انقطاع ارادی، بنیان محکمی برای تعمیق رابطه انسان با خداوند متعال ایجاد می‌کند و نقش مهمی در تهذیب نفس و خودسازی فردی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر آثار اجتماعی اعتکاف تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این آئین عبادی، تجلی عینی هویت دینی در جامعه است؛ جایی که تفاوت‌های ظاهری مالی، شغلی و اجتماعی کنار گذاشته می‌شود و هم‌نشینی مؤمنان زیر پرچم ایمان، مفهوم امت واحده را به‌صورت عملی آموزش می‌دهد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به استقبال مردم گیلان از این آئین معنوی گفت: مردم شریف استان گیلان با پیشینه‌ای عمیق در محبت و پیروی از اهل بیت (ع)، همواره حضوری پرشور در آئین اعتکاف داشته‌اند و حضور گسترده جوانان و نوجوانان در مساجد، نشان‌دهنده فطرت خداجوی نسل جدید است.

وی ادامه داد: اعتکاف با پیوند فرهنگ اسلامی-ایرانی و بافت بومی گیلان، روحیه همدلی، تعاون و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کرده و در برابر فردگرایی افراطی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه اعتکاف کارکرد اصیل مسجد را احیا می‌کند، افزود: مسجد در ایام اعتکاف تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه به کانون علم، اخلاق، فرهنگ و حل مسائل اجتماعی تبدیل می‌شود و این تجربه سه‌روزه می‌تواند الگویی عملی برای اداره جامعه دینی در مقیاس کوچک باشد.

آیت‌الله فلاحتی ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری آئین اعتکاف در استان و معتکفان، ابراز امیدواری کرد: برکات معنوی این ایام در طول سال در زندگی فردی و اجتماعی مردم تداوم یابد.

وی همچنین توصیه کرد: افرادی که توفیق حضور در اعتکاف را نیافته‌اند، روح این آئین را با پرهیز از گناه، توجه به مناجات و خدمت به هم‌نوعان در زندگی روزمره خود زنده نگه دارند، چرا که هویت جمعی دینی با استمرار اعمال صالح حفظ می‌شود و اعتکاف باید به‌عنوان یک برنامه تربیتی سالانه مورد توجه قرار گیرد.