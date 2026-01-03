۸۰۰خداجوی قشمی معتکف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامعلی کاظمی رئیس تبلیغات اسلامی قشم اظهار کرد: مراسم معنوی و عبادی اعتکاف از ۱۳ تا ۱۵ رجب برابر با سیزدهم تا پانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، به مدت سه روز در هفت مسجد شهری و روستایی جزیره قشم در حال برگزاری است.

کاظمی افزود: ۳۲۵ نفر از این معتکفان نوجوانان دختر، ۲۵۰ نفر نوجوانان پسر و ۲۳۰ نفر بزرگسالان آقایان و بانوان هستند.

وی ادامه داد: در این مدت شرکت کنندگان به ۲ صورت فردی و جمعی به انجام اعمال این روزها از جمله قرائت قرآن، ادعیه و نمازهای واجب و مستحبی خواهند پرداخت.

رئیس تبلیغات اسلامی قشم توضیح داد: برگزاری حلقه‌های معرفت، سخنرانی‌های مذهبی، گفتمان دینی، مولودی خوانی و توضیح احکام، از جمله برنامه جمعی معتکفین و قرائت قرآن، خواندن نمازهای مستحبی از جمله برنامه فردی معتکفین خواهد بود.

وی گفت: همچنین در این مدت امام جمعه شهرستان قشم، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم و جمعی از مسئولان محلی با حضور در مسجد النبی (ص) ویژه اعتکاف آقایان، مسجد امام حسین (ع) ویژه اعتکاف نوجوانان پسر، مسجد صاحب الزمان (عج) ویژه اعتکاف بانوان، مسجد ابوالفضل (ع) ویژه اعتکاف مادر فرزندی، مسجد علی ابن ابیطالب (ع) ویژه اعتکاف نوجوانان دختر در شهر قشم و مسجد امام علی (ع) شهر ساحلی سوزا ویژه اعتکاف بانوان و مسجد امام حسن مجتبی (ع) در روستای طولا ویژه اعتکاف نوجوانان دختر با معتکفین دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.

کاظمی از اعتکاف به عنوان عبادتی برای خودسازی، تقویت ایمان، قرب به خدا، تزکیه نفس و روح، خلوت اُنس با خدا و برگشتن به خویشتن خویش و استغاثه به‌درگاه احدیت یاد کرد.

وی یادآور شد: در این ایام اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان مرزی ۲۵ مبلغ و ۱۵ مبلغه نخبه و توانمند را برای پربار کردن مراسم دینی اعتکاف و تغذیه فکری معتکفین به مکان‌های برگزاری اعتکاف اعزام کرده است.