سید حسین احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف دانشآموزی در حسینیه کسا رشت، اظهار کرد: همزمان با شب میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و آغاز ایامالبیض، کانون جوانان امام رضا (ع) رشت با استقبال از نوجوانان معتکف، این سنت حسنه را گرامی داشت.
وی با بیان اینکه اعتکاف فرصت ارزشمندی برای تقویت معنویت و تربیت دینی نسل نوجوان است، افزود: حضور دختران و پسران دانشآموز در این آئین عبادی، نقش مهمی در تعمیق ارتباط آنان با مسجد و نهادهای دینی دارد و زمینهساز رشد هویت دینی و اجتماعی آنها میشود.
مسئول کانون جوانان امام رضا (ع) حسینیه کسا رشت با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در ایام اعتکاف گفت: در طول این مراسم، برنامههای متنوع عبادی، فرهنگی و تربیتی متناسب با گروه سنی نوجوانان طراحی شده است تا شرکتکنندگان علاوه بر بهرهمندی از فضای معنوی اعتکاف، با آموزههای دینی و سبک زندگی اسلامی نیز آشنا شوند.
احمدپور در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیتهای مسجد محور تصریح کرد: استقبال پرشور دختران و پسران دانشآموز از آئین اعتکاف، بیانگر ظرفیت بالای نوجوانان برای حضور فعال در برنامههای فرهنگی و دینی است و کانون جوانان امام رضا (ع) تلاش میکند این ارتباط و حضور مؤثر را در طول سال نیز تقویت و حفظ کند.
