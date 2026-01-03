شهرامی: مصلی رشت میزبان ۶۰۰ دانش‌ آموز دختر در مراسم اعتکاف است

نسرین شهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد برگزاری اعتکاف دختران در رشت اظهار کرد: اعتکاف دانش‌آموزی مجموعه کانون جوانان رضوی با گذشت بیش از ۱۰ سال در مصلی امام خمینی (ره) رشت در حال برپایی است.

وی از حضور ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر در اعتکاف امسال خبر داد و گفت: این اعتکاف مخصوص دانش‌آموزان سوم ابتدایی تا پایه دوازدهم است که علاوه بر آن تعدادی از گروه پشتیبانی، تدارکات، مربی، طلبه، دانشجو و مادران نیز حضور دارند.

مسئول اعتکاف دختران کانون جوانان رضوی تصریح کرد: اعتکاف فارغ از توصیه الهی به مسلمانان در خصوص خلوت و گوشه نشینی با خداوند، این مجموعه با تکیه بر همین مسئله در راستای برگزاری آن گام برداشت و خوشبختانه امروز این حرکت فرهنگی فراگیر شده است.

شهرامی افزود: معنویت و فضای دوستانه در اعتکاف سبب جذب و ترغیب بچه‌ها شده است که هر ساله پای ثابت این مراسم هستند.

وی به تعدد برنامه‌های تربیتی در مجموعه کانون جوانان رضوی اشاره و عنوان کرد: پس از اتمام اعتکاف به علت زمان محدود نیز این روند در قالب برنامه‌های مختلف از جمله سفر مشهد ادامه دارد تا دانش‌آموزان بتوانند از این فضا به طور کامل بهره‌مند شوند.

مسئول اعتکاف دختران کانون جوانان رضوی از جذب یک سوم داوطلب جدید در مراسم اعتکاف امسال خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه به همت فضای شهری، مجازی، رسانه و تبلیغات شور و شوق خوبی در بین دانش‌آموزان وجود دارد.

شهرامی اعتکاف دانش‌آموزی را یک امر تخصصی دانست و گفت: برگزاری اعتکاف به صورت عمومی با این گروه سنی متفاوت است زیرا ظرفیت و کشش خوبی نسبت به فضای معنوی در دانش‌آموزان وجود دارد که نیازمند توجه و جهت‌دهی به آن هستیم.