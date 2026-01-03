بیانیه اصناف، کسبه و بازاریان استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است؛ ما اصناف، کسبه و بازاریان استان چهارمحال و بختیاری با تبریک میلاد مولایمان امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، ضمن محکوم نمودن ناآرامیهای اخیر با بیانی شفاف و صریح انتقاد خود را نسبت به بیثباتی بازار (قیمت ارز، طلا، کالاهای اساسی و…) که منجر به کاهش درآمد اصناف و کوچک شدن سفره مردم شده است اعلام و به جد خواستار اصلاح تصمیمات اساسی در حوزه اقتصادی توسط دولتمردان میباشیم که این مطالبات را در سفر اخیر ریاست محترم جمهور به استان به صورت حضوری و مکتوب مطرح نمودیم و انتظار داریم مسئولین محترم قوای سهگانه این مطالبات به حق را شنیده و با تصمیمات مناسب و به هنگام آرامش را به بازار و سفره مردم بازگردانند.
این مطالبه ریشه در خواستههای واقعی مردم داشته و صرفاً داداخواهی از منتخبین ملت غیور ایران اسلامی است و هیچ نسبتی با بیگانگان، پروژهسازان خارجی و جریانهای معاند ندارد.
دشمنان ملت بدانند که خیال بهره برداری از صدای مطالبهگری اصناف توهمی شکست خورده است.
اصناف استان همانگونه که در بزنگاههای تاریخی پای آرمانهای وطن خویش ایستادگی کردهاند، امروز نیز در برابر هر گونه موج سواری و مداخله دشمن خواهند ایستاد.
گلایهمندیم، نقد صریح داریم اما در چارچوب قانون مطالبهگر هستیم، در عین حال حامی ایران عزیز و همه خدمتگذاران خواهیم بود.
