به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی پیش، تصاویری در فضای مجازی از جوانی به نام فرشید مختاری منتشر و از وی به‌عنوان «کشته اغتشاشات» در یزدان‌شهر اصفهان یاد شده بود، اما پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که بستگان این فرد شب گذشته با اورژانس تماس گرفته و اعلام کرده‌اند که وی در منزل شخصی خود اقدام به خودکشی کرده است.

بر اساس اعلام بستگان فرشید مختاری به عوامل اورژانس، این فرد هنگام وقوع حادثه در خانه تنها بوده و با استفاده از سلاح شکاری، به سینه خود شلیک کرده است.

همچنین در گزارش پلیس درباره این حادثه آمده است: در محل حادثه یک قبضه سلاح شکاری به همراه ۱۳ عدد فشنگ و سه عدد پوکه فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط شده است.

طبق اعلام منابع انتظامی، در کنار پیکر این فرد یک برگ کاغذ نیز کشف شده که در آن علت اقدام به خودکشی، مشکلات خانوادگی و موضوعات عاطفی عنوان شده است.

این در حالی است که در روزهای گذشته، محله یزدان‌شهر نجف‌آباد در برخی ساعات شاهد درگیری‌ها و اغتشاشاتی بود و رسانه‌های ضدانقلاب تلاش داشته‌اند با بهره‌گیری از فضاسازی رسانه‌ای و تکنیک کشته‌سازی، افکار عمومی را تحریک کنند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تنها در چند روز اخیر، رسانه‌های معاند دست‌کم سه نفر را در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس که در قید حیات هستند، به‌عنوان کشته اغتشاشات معرفی کرده‌اند.