کرم اللهی: ۲ هزار و ۴۴۰ اثر به جشنواره فیلم ایثار ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم‌اللهی بعدازظهر شنبه در نشست خبری دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در تبریز گفت: سینمای آذربایجان شرقی ریشه‌های عمیقی در روایت فداکاری و نوع‌دوستی مردم دارد و همین ظرفیت موجب شد تا تبریز به عنوان میزبان دائمی این جشنواره انتخاب شود.

به گفته وی، این جشنواره با شعار «ایران، سرای امید» با رویکردی متفاوت نسبت به سایر جشنواره‌های کشور برگزار می‌شود و تلاش دارد مفهوم ایثار را نه‌فقط در میدان نبرد، بلکه در بطن زندگی امروز ایرانیان بازتعریف کند.

کرم‌اللهی اظهار کرد: جشنواره ایثار در پنج بخش فیلم مستند، فیلم کوتاه داستانی، پویانمایی و موشن‌گرافی، فیلمنامه‌نویسی و نماهنگ برگزار می‌شود و تاکنون بیش از دو هزار و ۴۴۰ اثر از ۲۶ استان کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

وی افزود: قرار است تبریز هم محل تصمیم‌سازی و هم تولید محتوا در این حوزه باشد. از سال آینده، حداقل ۲۵ درصد آثار راه‌یافته باید توسط هنرمندان این خطه تولید شود تا چرخه تولید ملی با مشارکت منطقه‌ای شکل گیرد.

وی همچنین از حضور ۳۶ فیلم‌ساز زن در این دوره خبر داد و گفت: یکی از نقاط قوت این جشنواره، تأکید بر حضور فعال بانوان و نسل جوان در عرصه تولید آثار ارزشی است.

در بخش هنری جشنواره نیز فرهاد قائمیان، دبیر هنری رویداد، از اکران بیش از ۶۹ فیلم در پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز خبر داد و اظهار داشت: آثار منتخب شامل فیلم‌های کوتاه، مستند، سینمایی و آثار پویانمایی هستند که طی سه روز در ۲۲ سانس به نمایش درمی‌آیند.

سعید نجفیان، دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان و مراکز فرهنگی گفت: در کنار اکران عمومی آثار، ویژه‌برنامه‌هایی برای نمایش فیلم‌های انیمیشن و آموزشی در مدارس و کانون‌های فرهنگی تبریز در نظر گرفته شده تا مفاهیم ایثار در میان نسل نوجوان نیز گسترش پیدا کند.

اکران فیلم‌ها در سینما ۲۹ بهمن تبریز

محمد نجاری، دبیر علمی جشنواره، رویکرد پژوهش‌محور این دوره را یکی از تفاوت‌های اصلی آن برشمرد و توضیح داد: با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مباحث نوینی در زمینه سینمای ایثار مطرح می‌شود تا این ژانر از قالب احساس‌گرایی صرف خارج و به حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی ورود کند.

وی افزود: تبیین نقش زنان، خانواده و حتی کودکان در خلق زیبایی‌های ایثار از محورهای اصلی نشست‌های علمی این جشنواره است.

حضور فیلمسازان جوان، بااستعداد و باظرفیت در جشنواره

در نهایت، امیر نصیربیگی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، از حمایت کامل شهرداری از برگزاری این رویداد خبر داد و اظهار کرد: تبریز با برخورداری از استعدادهای درخشان و زیرساخت‌های فرهنگی، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید آثار سینمایی ا رزشی را دارد.