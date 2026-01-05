آغاز جشنواره فیلم ایثار؛ تأکید بر بازگشت به واقعیت، پژوهش و نگاه نو

خبر گزاری مهر، گروه استان‌ها-زهرا ژرفی‌مهر: در نخستین روز از اکران جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، با حضور چهره‌های برجسته سینما و حوزه علوم انسانی در تبریز برگزار شد؛ جشنواره‌ای که با شعار «ایران، سرای امید» تلاش دارد مفاهیم ایثار، فداکاری و مقاومت را با نگاهی نو، پژوهش‌محور و متناسب با نسل امروز بازخوانی کند. در حاشیه این اکران، گفت‌وگوهایی با علی ژکان، مهمان ویژه جشنواره، و محمد نجاری دبیر علمی جشنواره انجام شد که هر دو بر ضرورت فاصله گرفتن از نگاه‌های شعاری و حرکت به‌سوی روایت واقعیت‌های زندگی تأکید داشتند.

ایثار اگر واقعی باشد، دیده می‌شود

علی ژکان، فیلمنامه‌نویس و از مهمانان ویژه جشنواره فیلم ایثار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جشنواره‌هایی با موضوع ایثار و دفاع مقدس اظهار کرد: اهمیت این جشنواره‌ها در این است که به واقعیت‌ها رجوع کنند. اگر از جنبه‌های صرفاً تبلیغاتی و پروپاگاندا فاصله بگیریم و به تصویری واقعی از زندگی انسان‌ها برسیم، مردم احساس خواهند کرد فیلم آینه‌ای از زندگی خودشان است، نه آن‌چه گروهی دوست دارند به آن‌ها تحمیل شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط امروز با دهه ۶۰ افزود: در دوران جنگ، اغراق یا بیان احساسی و تهییجی شاید یک ضرورت بود، اما امروز شرایط تغییر کرده است. نسل جدید آمده، سلیقه‌ها عوض شده و جوان امروز شاید درکی مستقیم از دهه ۶۰ نداشته باشد. اگر همچنان با همان متر و معیار گذشته به موضوع نگاه کنیم، ارتباط طبیعی با مخاطب برقرار نخواهد شد.

نهادها باید واقعیت‌محور حمایت کنند

این چهره سینمایی درباره نقش نهادها و ارگان‌ها در حمایت از جشنواره‌ها گفت: اگر حمایت‌های نهادها صرفاً مالی نباشد و به ایده‌ها و طرح‌هایی بها داده شود که واقعیت زندگی مردم را نشان می‌دهند، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. سینمای دفاع مقدس هنوز دریایی از موضوعات ناگفته دارد، اما باید با پژوهش، فاصله تاریخی و نگاه از زاویه‌های تازه به آن نزدیک شد.

ژکان با مقایسه سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ در جهان تصریح کرد: همان‌طور که هنوز درباره جنگ جهانی اول و دوم فیلم ساخته می‌شود، با وجود گذشت دهه‌ها، دفاع مقدس نیز همچنان موضوعی زنده و مهم است. این جنگ نه‌تنها بخشی از تاریخ، بلکه بخشی از هویت اجتماعی ما را شکل داده است.

دفاع مقدس؛ فراتر از دفاع از خاک

او ویژگی متمایز دفاع مقدس را در مفاهیم بومی و فرهنگی آن دانست و گفت: در دفاع مقدس فقط بحث دفاع از آب و خاک نبود، مفاهیمی مانند شهادت، ایثار و انتخاب اخلاقی مطرح بود؛ مفاهیمی که شاید در بسیاری از جنگ‌های جهان مشابهی نداشته باشند و همین، ظرفیت روایی بزرگی برای سینمای ایران ایجاد می‌کند.

جشنواره ایثار؛ پیوند هنر، پژوهش و نوآوری

در ادامه این رویداد، محمد نجاری دبیر علمی جشنواره نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بازخوانی مفهوم ایثار برای نسل امروز گفت: جامعه‌ای که از انقلاب اسلامی عبور کرده و سال‌های جنگ و ایثار را پشت سر گذاشته، همواره تلاش کرده روح مقاومت را زنده نگه دارد. جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار فرصتی برای آشتی دادن نسل جوان و جامعه هنری و فرهیخته با این مقوله ارزشمند است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت هم ریشه در روح ایرانی دارد و هم در هم‌نشینی با فرهنگ اسلامی، در جان مردم ما نشسته است. این جشنواره تلاش کرده با رویکرد نوآوری و آنچه امروز از آن به کاربردی‌سازی علوم انسانی و هنر یاد می‌شود، پیام خود را صریح‌تر به مخاطب منتقل کند.

افزوده شدن بخش علمی؛ گامی به‌سوی جشنواره‌ای پژوهش‌محور

دبیر علمی جشنواره با اشاره به افزوده شدن بخش علمی در دوره دوم اظهار کرد: امسال برای نخستین‌بار، با همراهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه بین‌المللی سوره و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، بخش نجاری به‌صورت جدی شکل گرفت. در همین راستا، نشست‌های علمی در تهران و یک همایش علمی یک‌روزه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار و برگزار خواهد شد.

تبریز؛ میزبان دبیرخانه دائمی جشنواره

وی با مثبت ارزیابی کردن فضای برگزاری جشنواره در روز نخست گفت: مهمان‌نوازی مردم تبریز و برنامه‌ریزی دقیق جشنواره، نکته‌ای است که مورد اتفاق نظر همه هنرمندان و استادان همراه من قرار دارد. همچنین باید از حضور گسترده و حرفه‌ای اصحاب رسانه استان قدردانی کنم.

دبیر علمی جشنواره از یک خبر مهم برای اهالی فرهنگ و هنر تبریز خبر داد و گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم و فیلمنامه ایثار در شهر تبریز مستقر خواهد شد. تلاش خواهیم کرد با همکاری شهرداری تبریز و نهادهای علمی و فرهنگی، این جشنواره به بخشی از هویت فرهنگی شهر تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که در طول سال نشانه‌های آن در سطح شهر دیده شود.

تمرکز ویژه بر کودکان و نوجوانان

وی در پایان با تأکید بر نقش آینده‌ساز کودکان و نوجوانان تصریح کرد: جشنواره اگرچه برای مخاطب عام طراحی شده، اما چشم‌انداز ویژه‌ای برای کودکان و نوجوانان تعریف کرده است. از سانس‌های اختصاصی گرفته تا برنامه‌ریزی برای تولید آثار با محوریت ایثار ویژه این گروه سنی، تلاش می‌کنیم فرهنگ ایثار و فداکاری در شهر اولین‌ها نهادینه شود و نسل آینده آن را سینه‌به‌سینه منتقل کند.