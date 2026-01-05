گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در غرب تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، شهید مکتب مقاومت و مدافعان حرم، پیش از ظهر دوشنبه با حضور خانوادههای معظم شهدا، همرزمان و مسئولان ارشد در مناطق ۵ و ۲۲ تهران برگزار شد.
سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسولالله (ص) تهران بزرگ، در این مراسم که همزمان با ماه مبارک رجب و سالروز وفات حضرت زینب (س) برگزار شد، بر اهمیت بهرهمندی از فضائل معنوی این ماه تأکید کرد و گفت: ماه رجب فرصتی الهی برای آمادهسازی روحی و معنوی در مسیر ورود به ماههای شعبان و رمضان است.
وی با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی و سایر شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت و فرهنگ ایران، افزود: گرامیداشت یاد حاج قاسم، تداوم مکتب مقاومت است؛ مکتبی که امروز راهبرد اصلی ملتهای آزاده برای مقابله با استکبار جهانی محسوب میشود.
سردار حسنزاده با بیان اینکه مقاومت تنها به نبرد نظامی محدود نمیشود، تصریح کرد: مقاومت شامل صحنههای اقتصادی، رسانهای و اجتماعی نیز هست و تنها با بصیرت، دشمنشناسی و ایستادگی ملتها تحقق مییابد.
وی در تبیین ویژگیهای شخصیتی حاج قاسم سلیمانی گفت: ایمان، اخلاص و عمل، همراه با تشخیص درست و اقدام بهموقع، ستون مکتب سردار دلها بود.
در ادامه، این مراسم، حسین سنجری، مدیر آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران ضمن تقدیر از دستاندرکاران برنامه و قاری بینالمللی موحدیامین و مجری مراسم، گفت: ششمین سالگرد شهادت سردار دلها فرصتی است برای انتقال ارزشهای ایمان، شجاعت و دفاع از مظلومان به نسلهای آینده و ادامه مسیر مکتب مقاومت در دستگاه تعلیم و تربیت.
وی افزود: حاج قاسم سلیمانی، همچون حضرت سیدالشهدا، نماد اخلاص و مردانگی بود و هیچگاه در پی نام و نان نبود، بلکه هدفش دفاع از اسلام و عزت ملت ایران و مسلمانان جهان بود.
مراسم با قرائت شعر و نثار فاتحه به روح شهدا همراه شد و حاضران با صلوات، یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی و تمامی شهدای ایران را گرامی داشتند.
